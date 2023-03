Premier: OdNowa to dobra nazwa dla ruchu stanowiącego nieodzowną część polskiego obozu niepodległościowego

OdNowa to bardzo dobra nazwa dla ruchu politycznego, który stanowi nieodzowną część polskiego obozu niepodległościowego, który zerwał z tym wszystkim, co było niedobre w czasach III Rzeczpospolitej - napisał w sobotę w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę w Warszawie odbył się kongres programowy Stowarzyszenia OdNowa, którego gośćmi byli premier Mateusz Morawiecki, wicepremierzy: szef MON Mariusz Błaszczak, szef MKiDN Piotr Gliński oraz szef MAP Jacek Sasin.

"Dzieło naprawy Rzeczypospolitej jest żmudne i niełatwe, wymaga wielu wysiłków i czasu. To, co udało się nam do tej pory zrobić, to dobry fundament na przyszłość, ale to jedynie część naszych wielkich planów, które mają uczynić Polskę silną, suwerenną, jeszcze bardziej sprawiedliwą i solidarną. Kiedyś często mówiło się, że polityka może być tylko prawicowa albo lewicowa, ale najważniejsze jest czy idziemy do przodu, czy stoimy w miejscu. W III RP zwykle się cofaliśmy bądź staliśmy - a jeśli już szliśmy do przodu, to ślimaczym tempem. To musiało się zmienić i dalej musi się zmieniać, dlatego musimy śmiało patrzeć w przyszłość i tworzyć kolejne strategie" - napisał premier.

"Myślę, że OdNowa to bardzo dobra nazwa dla ruchu politycznego, który stanowi nieodzowną część polskiego obozu niepodległościowego, który zerwał z tym wszystkim, co było niedobre w czasach III Rzeczpospolitej. Dla Zjednoczonej Prawicy. Stać nas na to, żeby realizować Wielką Polskę naszych marzeń" - dodał Morawiecki.

Podziękował "wszystkim zaangażowanym, w szczególności prezesowi stowarzyszenia Marcin Ociepie za to, że kształtuje dobrą ścieżkę i pokazuje dobrą, właściwą wizję - która wierzę, że zaprowadzi nas do kolejnego zwycięstwa".