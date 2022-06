Premier: odnowione Planetarium w Chorzowie inspiracją do nauki

Zmodernizowane Planetarium Śląskie w Chorzowie będzie dla młodzieży niesamowitą inspiracją do nauki, która jest przygodą – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził placówkę dzień przed udostępnieniem jej publiczności.

"Jestem przekonany, że to, co młodzież będzie miała możliwość tu zobaczyć, to będzie niesamowita inspiracja do nauki, do przygody, bo nauka to ciężka praca, ale najlepiej, kiedy jest też przygodą" - powiedział premier. Wspominał też swoje wizyty w tym najstarszym polskim planetarium, w którym bywał jako dziecko ze swoim ojcem. "To nadal to samo planetarium - najstarsze, a jednocześnie najnowsze" - zaznaczył dyrektor placówki Stefan Janta.

"To dzieło, które będzie kolejną perłą w śląskiej koronie" - dodał premier Morawiecki. Podkreślił, że to obecnie jedno z najnowocześniejszych planetariów na świecie, które będzie przyciągać turystów nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Przypomniał, że eksploracja kosmosu stała się dla ludzkości impulsem do rozwoju wielu nowych technologii, służących wszystkim na co dzień.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski przyznał, że modernizacja planetarium była trudnym projektem, ale efekt jest satysfakcjonujący. "Ten obiekt rozpoczyna teraz nowe życie w wyjątkowy sposób" - powiedział. Planetarium i działające w nim Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika jest jednostką oświatową województwa śląskiego.

W najbliższą sobotę w południe w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbędzie się pierwszy po blisko czteroletniej przerwie seans dla publiczności. Tym samym placówka wznowi działalność po wartej ponad 150 mln zł modernizacji. W weekend otwarcia dla odwiedzających przygotowano liczne atrakcje, a seanse będą odbywać się w dzień i w nocy. W sobotę na scenie przed Planetarium Śląskim wystąpią: Dawid Kwiatkowski, Król i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Zwieńczy je pokaz z wykorzystaniem 50 dronów. Wobec spodziewanego dużego ruchu i utrudnień związanych z imprezą, organizatorzy zachęcają, by tego dnia odwiedzić placówkę pieszo, komunikacją miejską lub rowerem.

Po modernizacji Planetarium - Śląski Park Nauki poszerzyło znacznie swoją ofertę, dając odwiedzającym możliwość doświadczania zjawisk, których dotyczy ekspozycja. Zwiedzający mogą np. przeżyć trzęsienie ziemi w wystylizowanej na pokój z lat 50. ubiegłego wieku platformie wstrząsów sejsmicznych. W 4 kabinach można poczuć się jak w 4 różnych strefach klimatycznych - odwzorowano tam m.in. warunki panujące na Syberii i w oazie na pustyni. Mocnych wrażeń dostarczają symulatory lotów kosmicznych, wyposażone w technologię VR.

Metamorfozę przeszła główna sala projekcyjna, która została wyposażona w ultranowoczesny, hybrydowy systemem projektorów. Choć średnica ekranu planetarium nie zmieniła się, ma on inną konstrukcję: dawne płótno zastąpiły perforowane aluminiowe panele. Połączenia między nimi są niedostrzegalne, co pozwala wyświetlać nawet bardzo jasne obrazy. Do sali powróciła panorama śląskich miast otaczających planetarium, zrekonstruowana na podstawie oryginału i wykonana przy użyciu nowych technologii. Są też nowe, rozkładające się do pozycji leżącej fotele.

Za wyświetlanie w Planetarium Śląskim ciał niebieskich przez 67 lat odpowiadał kilkakrotnie modernizowany projektor Zeissa, który w 2018 r. został zdemontowany i zakonserwowany. Teraz jest częścią ekspozycji, ale pod kopułą obiektu zainstalowano nową aparaturę - system hybrydowy złożony z dwóch głównych, zsynchronizowanych ze sobą elementów: projektora gwiazd (tzw. Starball), umieszczonego w centralnym punkcie sali projekcyjnej oraz projektorów cyfrowych pracujących w rozdzielczości 4K, znajdujących się na brzegu ekranu.

Planetarium Śląskie powstało w 1955 r. Zostało wtedy wyposażone m.in. w kilkakrotnie modernizowaną do 2018 r. aparaturę projekcyjną, umieszczoną pod 23-metrową kopułą, będącą ekranem sztucznego nieba. Widownia mieściła prawie 400 osób. Obiekt odwiedzało ok. 160 tys. osób rocznie. Po modernizacji i rozbudowie możliwe będzie zwiększenie tej liczby o połowę. Podwoiła się też liczba pracowników planetarium - w ostatnich miesiącach zatrudniono i przeszkolono nowych przewodników.

Rozbudowa i modernizacja obiektu trwała od połowy 2018 r. i pierwotnie była planowane do końca 2020 r. Ponieważ charakterystyczna siedziba placówki wpisana jest na listę zabytków i nie można było naruszyć jej zewnętrznego kształtu, rozbudowę skierowano pod ziemię. Nowe obiekty umieszczono we wzgórzu będącym cokołem dla istniejących zabudowań, zapewniając dodatkowych 2,5 tys. m kw. powierzchni. W nowych podziemnych pomieszczeniach umieszczono m.in. ekspozycję prezentującą zagadnienia z trzech dziedzin, którymi zajmuje się placówka: sejsmologii, meteorologii i astronomii, a także sale wykładowe i pracownie. W sali projekcyjnej zmieniono układ widowni, umożliwiając ustawienie sceny i organizację innych, prócz projekcji, wydarzeń - konferencji, sympozjów czy koncertów.