Premier odwiedzi Katowice i Europejski Kongres Gospodarczy

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym potwierdził Mateusz Morawiecki, prezes rady ministrów. Rejestracja na Kongres jest możliwa jeszcze tylko w piątek do godziny 15.





tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Gościem XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach będzie Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

W gronie uczestników Kongresu znajdą się, poza Premierem, również inni przedstawiciele rządu. Będą to m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii; Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji; Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej; Adam Niedzielski, minister zdrowia czy Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Ważnym punktem programu dotyczącym zagadnień związanych z wojną i perspektywami dla Ukrainy będzie rozmowa byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego z Petro Poroszenką, prezydentem Ukrainy w latach 2014–2019.



W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się komisarze unijni, polscy i europejscy politycy, przedstawiciele biznesu, eksperci i naukowcy. Wszyscy oni wniosą cenny wkład w dyskusję o polskiej, europejskiej i światowej gospodarce, o przemianach społecznych i trendach cywilizacyjnych oraz o wyzwaniach współczesności, jakimi są m.in. wojna w Ukrainie, kryzys surowcowy, katastrofa klimatyczna czy nabierająca ogromnego przyspieszenia digitalizacja.

Debaty transmitowane na żywo będzie można śledzić na stronie www.eecpoland.eu, tam też dostępny jest pełen program wydarzenia.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Zapraszamy do rejestracji przez formularz na stronie umożliwiający wybór uczestnictwa stacjonarnego lub online. Zgłoszenia do udziału stacjonarnego przyjmujemy jeszcze tylko dzisiaj, tj. 21 kwietnia, do godz. 15.00.