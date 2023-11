Premier odwołał Krzysztofa Szczuckiego ze stanowiska prezesa RCL

Krzysztof Szczucki poinformował we wtorek, że premier Mateusz Morawiecki odwołał go ze stanowiska prezesa Rządowego Centrum Legislacji w związku z wyborem na posła Sejmu nowej kadencji. "To był dla mnie wyjątkowy czas i zaszczyt, że mogłem kierować Rządowym Centrum Legislacji" - ocenił Szczucki.

"W związku z tym, że obejmuję mandat posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Premier odwołał mnie na moją prośbę ze stanowiska Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, które zajmowałem od 1 września 2020 r." - poinformował na platformie X Szczucki.

Podziękował premierowi Morawieckiemu za zaufanie, członkom rządu za bardzo owocną współpracę i pracownikom RCL za ponad trzy lata współdziałania. "Był to bardzo intensywny czas, m.in. kryzysu covidowego oraz wojny na Ukrainie, udało nam się jednak bardzo dużo" - zaznaczył.

Wymienił, że wewnątrz RCL to przede wszystkim zmiany organizacyjne, które - jak ocenił - umożliwiły nie tylko efektywną pracę legislacyjną, ale także organizację licznych przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych w obszarze techniki prawodawczej.

"Wydaliśmy dwa podręczniki, udało się także opracować komentarz do zasad techniki prawodawczej, który - mam nadzieję - zostanie niebawem wydany. RCL stało się rozpoznawalną marką, nie tylko wśród legislatorów. Przywróciliśmy także należną pozycję aplikacji legislacyjnej" - napisał Szczucki.

"W tym okresie czynnie byliśmy zaangażowani w rządowe prace legislacyjne. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na duży wysiłek polegający na wsparciu MON, pod kierunkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w przygotowaniu ustawy o obronie ojczyzny. Na różnych etapach angażowaliśmy się w przygotowanie także wielu innych rządowych projektów ustaw" - dodał ustępujący szef RCL.

"To był dla mnie wyjątkowy czas i zaszczyt, że mogłem kierować Rządowym Centrum Legislacji. Zdobyte doświadczenie wykorzystam w pracy posła" - zapowiedział.

Szczucki zdobył mandat poselski startując z list PiS w okręgu toruńsko-włocławskim.