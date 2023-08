Premier: opozycja, która nie chce przeprowadzić referendum, powinna nazywać się opozycją antydemokratyczną

Opozycja, która nie chce przeprowadzić referendum, powinna nazywać się opozycją antydemokratyczną - mówił premier Mateusz Morawiecki w środę w Sejmie.

Szef rządu powiedział, że "opozycja, która nie chce przeprowadzić referendum, powinna nazywać się opozycją antydemokratyczną".

Jak mówił, "opozycja antydemokratyczna nie uznaje legalnie wybranych władz". "Ostatnio dał temu wyraz Donald Tusk, mówiąc o urzędzie prezydenta. Po drugie urządza hucpy, takie jak dzisiaj w Sejmie. Po trzecie pyta o wszystko Niemców, czyli chcą, aby demokracja polegała na tym, żeby głos narodu zależał od tego, jak decydują inne narody. Nie! W Polsce mają decydować Polacy" - mówił.

Morawiecki zwrócił uwagę, że nie widział przedstawicieli KO podczas wtorkowej defilady z okazji święta Wojska Polskiego. "To wszystko, jak zbieram razem, prowadzi mnie do jednego wniosku: to nie jest Platforma Obywatelska, to nie jest opozycja demokratyczna, to jest opozycja antydemokratyczna" - podkreślił.

Podczas wystąpienia premiera posłowie Lewicy Krzysztof Gawkowski i Tomasz Trela trzymali plakat z przyklejoną kartką z liczbą dni "bez pieniędzy z KPO". Poseł PiS Marek Suski zabrał im tę kartkę.