Premier oskarża Europejską Partię Ludową

To partia Donalda Tuska w Brukseli żąda od Parlamentu Europejskiego, jak najszybszego zajęcia się tzw. paktem migracyjnym; nie dajmy się nabrać na ich oszustwa i kłamstwa - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Partia Tuska w Brukseli zażądała od Parlamentu Europejskiego, żeby jak najszybciej zająć się paktem migracyjnym - powiedział premier.

Przed wakacjami w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE zablokowano mandat do negocjacji z PE nad rozporządzeniem o zarządzaniu kryzysowym, które jest elementem unijnego paktu migracyjno-azylowego.

Polska sprzeciwia się zapisom paktu azylowo-migracyjnego.

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należy PO i PSL, w Parlamencie Europejskim wnioskuje o pilną debatę podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej na temat "konieczności przyjęcia paktu migracyjnego". Debata ma odbyć się w najbliższą środę.

Do kwestii debaty odniósł się w piątek w transmisji live na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza godzić się na wpuszczanie do Polski setek tysięcy imigrantów.

"Rano niestety zyskało potwierdzenie to, przed czym Polaków przestrzegano. Partia Tuska w Brukseli zażądała od Parlamentu Europejskiego, żeby jak najszybciej zająć się paktem migracyjnym" - powiedział premier.

Imigranci - niezwykle gorący temat przedwyborczej dyskusji

Zauważył, że tzw. pakt migracyjny zawiera "konieczność przyjmowania nielegalnych imigrantów" lub płacenia za ich nie przyjmowanie "drakońskich, gigantycznych kar". "My to z gruntu odrzucamy. Odrzuciliśmy to w roku 2018, trzymaliśmy się tego. Nagle Tusk i (Manfred) Weber, czyli EPL, w maju, w czerwcu odgrzali ten temat. Znowu setki tysięcy migrantów chcą wpuszczać do Polski i innych krajów. Mówimy temu stanowcze +nie+" - oświadczył szef rządu.

"Teraz już się nie wywiną. Mamy to czarno na białym. To partia Tuska w Brukseli żąda od Parlamentu Europejskiego jak najszybszego zajęcia się paktem migracyjnym. Nie dajmy się nabrać na ich oszustwa i kłamstwa" - powiedział Morawiecki.

Pakt migracyjny - bardzo twarda kość unijnej niezgody

Przewodnicząca PE Roberta Metsola powiedziała PAP, że liczy na szybkie odblokowanie dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi na temat reformy polityki migracyjnej w UE. Rozmowy w tej sprawie trwają od kilku lat. Zaznaczyła, że zachowuje jednak "optymizm", wskazując, że ma nadzieję na szybki przełom w sprawie rozporządzenia "w tym tygodniu lub w przyszłym tygodniu", tak aby cały pakt migracyjny mógł zostać przyjęty przed wyborami europejskimi w czerwcu 2024 r.

