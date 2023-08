Premier: Pamiętajmy o tym, że powstańcom warszawskim zawdzięczamy dzisiejszą wolność

W dzisiejszych dniach pamiętajmy o tym, że powstańcom warszawskim zawdzięczamy dzisiejszą wolność; niech tamta walka będzie posiewem jedności, fundamentem biało-czerwonego przymierza, naszego narodowego zjednoczenia - powiedział premier Mateusz Morawiecki w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych we wtorek wieczorem premier podkreśla, że "79 lat temu Warszawa powstała, powstała przeciwko ludobójcom, przeciwko niemieckim zbrodniarzom po to, by być wolna". "Po drugiej stronie Wisły słychać już było wystrzały zbliżającego się frontu. To był najlepszy moment, by samemu walczyć o wolność" - podkreślił.

"W dzisiejszych dniach pamiętajmy o tym, że właśnie to tamtym powstańcom, tamtym ludziom zawdzięczamy determinację, zawdzięczamy dzisiejszą wolność, zawdzięczamy solidarność" - stwierdził szef rządu.

"Niech tamta walka będzie takim posiewem jedności, niech będzie takim zaczynem, fundamentem biało-czerwonego przymierza, naszego narodowego zjednoczenia. Jestem pewien, że tego by sobie życzyli tamtejsi powstańcy. I wszyscy, którzy do dzisiaj jeszcze cały czas są z nami, jak tylko się z nimi spotykam, to właśnie to powtarzają. Niech Polska będzie jedna, niech Polska będzie solidarna, niech będzie zjednoczona wokół najważniejszych wartości takich jak: wolność, prawda, dobro, sprawiedliwość. Cześć i chwała bohaterom" - powiedział premier.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.