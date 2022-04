Premier: państwo musi pomagać w tworzeniu odpowiednich miejsc dla wychowania i opieki nad najmłodszymi

By kobiety mogły realizować swoje aspiracje, musimy jako państwo pomagać w tworzeniu odpowiednich miejsc dla wychowania i opieki nad najmłodszymi; rząd będzie dążyć do tego, żeby w Polsce powstawały nie setki, a tysiące żłobków takich, jak ten w Żabiej Woli - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg odwiedził żłobek gminny w Żabiej Woli (woj. mazowieckie).

"Żeby rodzina mogła być oparciem w pełni, żeby przede wszystkim kobiety, mamy, mogły realizować swoje aspiracje zawodowe, musimy jako państwo pomagać w tworzeniu odpowiednich miejsc dla wychowania i opieki nad najmłodszymi. Dlatego w sposób zasadniczy zwiększyliśmy w ostatnich latach ilość miejsc w żłobkach - poprzez program Maluch+, ale także poprzez tworzenie nowych żłobków - tak jak tutaj, w Żabiej Woli" - powiedział premier w wystąpieniu po wizycie w żłobku.

Jak zaznaczył, współczesność wymagania łączenia ról - pracy zawodowej, opieki nad dziećmi i innych.

"Dlatego takie miejsca jak to są najważniejsze. Jeśli mama jest pewna, że oddaje dziecko w dobre ręce, to może spokojnie zająć się innymi sprawami; dzięki temu może skupić się na innych tematach. To całość życia polskich rodzin. Dlatego będziemy z panią minister i całym rządem PiS dążyć do tego, żeby takich miejsc jak to były nie setki, a tysiące w całym kraju" - oświadczył Morawiecki.