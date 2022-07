Premier: państwo polskie przeznacza na zdrowie psychiczne naszych dzieci ok. 650 mln zł (aktualizacja)

Państwo polskie przeznacza dziś na zdrowie psychiczne naszych dzieci, na pomoc psychologiczną, na ośrodki terapii uzależnieniowej i psychologicznej ok. 650 mln zł, a niedługo to będzie 700 mln zł – poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

W środę premier wziął udział w uroczystości otwarcia oddziału dziennego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie.

"Tu w Tarczynie otwierany jest właśnie bardzo nowoczesny ośrodek. Ma pomóc naszym dzieciom i naszej młodzieży w przełamywaniu różnych problemów czasu dzisiejszego" - powiedział.

Jak ocenił, nie wystarczy tylko pokazać strategię, w ślad za strategią powinny pójść czyny.

"I państwo polskie dziś przeznacza na zdrowie psychiczne naszych dzieci, na pomoc psychologiczną, na ośrodki terapii uzależnieniowej i psychologicznej ok. 650 mln zł, niedługo to będzie 700 mln zł. Dla porównania w 2015 r. to było 170 mln zł" - powiedział Morawiecki.

"Wiem, że duże liczby nie przemawiają tak do wyobraźni, ale jak coś jest o cztery razy więcej, 400 proc. rośnie przez te 6 lat, to mówi to samo za siebie, ile nasz rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, wagi i uwagi przykłada do tej dziedziny życia młodych i najmłodszych obywateli" - stwierdził premier.

Jak mówił, ośrodki takie jak ten w Tarczynie mają przywrócić dzieci po pandemii i po oby jak najszybciej zakończonej wojnie do normalnego życia bez lęków i uzależnień.

Podczas konferencji zwrócił uwagę na to, jak ważne jest spędzanie czasu ze swoimi dziećmi. "Wiem, że to jest najważniejsze i wiem, jak one tego potrzebują" - wskazywał.

"Wszystkich rodziców proszę o empatię, serdeczność, życzliwość, dobroć, wyrozumiałość. Myślę, że dzisiejsze pokolenie szczególnie tego potrzebuje" - zaapelował Morawiecki

Podkreślił, że państwo postara się pomóc dzięki ośrodkom takim jak ten Tarczynie, ale też dzięki wielu innym w Polsce.

"Rozwijamy je poprzez dodatkowe środki przeznaczane na pomoc terapeutyczną, psychologiczną, żeby wyciągać dzieci i młodzież z tych emocjonalnych, psychologicznych tarapatów, sideł i pułapek" - podsumował szef rządu.

Reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zakłada wprowadzenie nowych zawodów specjalistów ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - czytamy na Twitterze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Dzięki wprowadzonym zmianom dzieci i młodzież mają możliwość korzystania ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych bez skierowania" - napisano.

Ponadto zgodnie z nowym modelem ochrony zdrowia psychicznego minimum 15 proc. świadczeń udzielanych w poradniach ma być realizowanych w środowisku pacjenta.