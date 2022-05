Premier: państwo powinno mieć serce dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy

Wraz z wyborem PiS, Polacy wybrali model państwa aktywnego, które służy interesom ludzi i działa w sytuacji niepogody gospodarczej; państwo powinno mieć serce dla tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Na konferencji prasowej w Świerczach (woj. mazowieckie) szef rządu przekonywał, że wraz z wyborem PiS, Polacy wybrali model państwa aktywnego, które służy interesom ludzi i działa w sytuacji "niepogody gospodarczej".

"Z taką sytuacją mamy do czynienia teraz. Dlatego to jest czas na państwo aktywne, które wypracowuje nowe dochody po to, aby móc przeznaczyć je na wsparcie dla tych, którzy są w jesieni życia, dla naszych seniorów" - podkreślił Morawiecki.

Premier stwierdził, że państwo pod rządami PO nie miało środków na szeroką politykę wsparcia dla seniorów. "Liberałowie powiedzą, że 14-tka, którą dzisiaj przyjmujemy na rządzie to rozdawnictwo, a ja powiem, że to jest staranie o godność" - zaznaczył premier.

"Oni powiedzą, że nas na to nie stać, to fakt, kiedy oni rządzili to nie było nas na to stać. Oni powiedzą, że państwo powinno być nocnym stróżem, nie wtrącać się, a ja powiem, że państwo powinno być państwem z sercem dla tych, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują" - powiedział Morawiecki. Zapewnił, że polityka jego rządu uwzględnia potrzeby najbardziej poszkodowanych.

Premier zwracał uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała m.in. perturbacje na rynku surowców. Przypomniał, że rząd obniżył stawki VAT na żywność oraz paliwa. "Staramy się zapewnić, żeby były środki na wsparcie dopłat do nawozów i wszystkie inne potrzeby dla rolników i przedsiębiorców" - dodał.