Premier: PiS będzie stać na straży praw pracowniczych, niezależnie od wyniku wyborów

Niezależnie od obrotu wydarzeń związanym z wyborami, PiS będzie stać na straży praw pracowniczych, polityki społecznej i prorodzinnej - zapowiedział w czwartek w Spale premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczy w Spale XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność".

- NSZZ "Solidarność" szedł zawsze z duchem czasu i walczył zarówno o prawa pracownicze, ale też o lepszy ustrój, o politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia - powiedział w Spale premier Mateusz Morawiecki.

- Niezależnie od obrotu wydarzeń związanego z ostatnimi wyborami, formacja którą mam zaszczyt reprezentować, Prawo i Sprawiedliwość będzie stała na straży praw pracowniczych - zadeklarował premier.

- Będziemy stali również na straży tych wszystkich zmian, które wprowadziliśmy - zapowiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że nie dopuści do odebrania "zdobyczy współczesności", które zmieniły kraj i "de facto uczyniły ludzi wolnymi". "Wolny wybór bez możliwości włożenia czegoś do garnka albo z koniecznością wiązania końca z końcem od pierwszego do pierwszego jest do pewnego stopnia iluzją" - ocenił.

"Będziemy stali również na straży tych wszystkich zmian, które wprowadziliśmy" - powiedział szef rządu, wymieniając m.in. wielkie obniżki podatków, wzrost minimalnej stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak zaznaczył, dzięki tym zmianom "miliony pracowników, ludzi pracy może dzisiaj godniej żyć".

"Bo naszym podstawowym przewodnikiem był właśnie świat ludzi pracy. To wy tworzyliście poszczególne punkty naszego programu, my byliśmy im wierni i razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą konsekwentnie realizowaliśmy ten program" - powiedział premier.

Szef rządu przypomniał słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki: "Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk, zjednoczonych i zakorzenionych w ideałach, które zdolne są przemieniać świat".

Premier podkreślił, że słowa te "muszą być dla nas drogowskazem". "Solidarność zawsze dla mnie i dla milionów Polaków, ale sądzę, że nawet i dużo szerzej - dla milionów ludzi na całym świecie była tą wielką, wspaniałą ideą wytyczającą ścieżki ku przyszłości, wyznaczającą kierunek" - powiedział szef rządu.

Jak dodał, "Solidarność" jest matką naszej wolności, matką naszej niepodległości". "Później nadeszły lata Polski, która nie do końca, mówiąc bardzo delikatnie realizowała ideały Solidarności i NSZZ "Solidarność" szedł zawsze z duchem czasu i walczył zarówno o prawa pracownicze, ale walczył też cały czas o lepszy ustrój, o politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia, aż wreszcie taki czas nadszedł" - powiedział premier.

Zaznaczył, że cezurą był 2015 r., od którego - jak mówił - zaczęła się polityka społeczna z prawdziwego zdarzenia, od którego zaczął się dialog pomiędzy pracodawcami, pracownikami z udziałem strony rządowej".

"Solidarność znowu po raz kolejny można rzecz, na przestrzeni wtedy 30, 40 z górą lat stanęła na wysokości zadania, aby nie tylko rozpoznawać wielkie wyzwania teraźniejszości, ale także aby cywilizować ustrój, aby polityka społeczna, która była wdrażana stała się narodowym dobrem, stała się fundamentem, podglebiem tego, co ważne dla narodu" - podkreślił premier.

Wskazał na wdrożone od 2015 r. programy prorodzinne i senioralne.

Premier: realizacja planów tych, którzy mogą je realizować w przyszłości, jest groźna

Premier ostrzegł "przed tym, co może się zdarzyć". "Realizacja planów tych, którzy mogą je realizować w przyszłości, jest groźna, również dla pamięci o Janie Pawle II i dla realizowanych przez nas jego ideałów. To bardzo ważne, bo on stanowi symbol współczesności, nie tylko Polski, ale także Europy" - ocenił.

Podkreślił, że trwa bitwa o lepszą Polskę i będzie trwała jeszcze wiele dekad. "Przed nami, ludźmi Solidarności, stoi to wielkie zadanie - obrona tego co udało się zrealizować w ostatnich latach, ale także wytyczanie ścieżek ideałów Solidarności na kolejne lata" - zaznaczył szef rządu.

"Jestem przekonany, że wszyscy znajdziemy w sobie odwagę, siłę, wytrwałość i determinację, żeby te ideały w ślad za wyzwaniem ks. Jerzego Popiełuszki wspólnie realizować w przyszłości" - powiedział. "Podejmijmy te wyzwania i zadania, walczmy o Polskę, bo jest tego warta" - zaapelował premier.

Premier: pod płaszczykiem "federalizacji" odbywa się okrojenie Polski z suwerenności

Podczas wystąpienia na XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność" szef rządu mówił też, że jednym z wielkich wyzwań geopolitycznych stojących przed Polską są "plany centralizacji i federalizacji w Europie". "Mamy dziś tydzień do głosowania w Parlamencie Europejskim, w komisji tego parlamentu, pewnych zaplanowanych zmian traktatowych, które mają zabrać kompetencje krajom członkowskim w kilkudziesięciu podstawowych obszarach" - powiedział.

Jak ocenił, "plany centralizacji i federalizacji" to "sposób realizacji interesów najsilniejszych państw, z Niemcami na czele". "One wtedy de facto w Brukseli będą mogły decydować i o polityce klimatycznej i o polityce społecznej, i o polityce związkowej, i innych politykach" - dodał.

Morawiecki wyraził przekonanie, że "to zagrożenie dla "Solidarności" i naszych rodaków jest szalenie ważne". "To zagrożenie musi być bliskie sercu ludziom "Solidarności", którzy są przecież twórcami polskiej wolności, polskiej niepodległości i suwerenności" - mówił.

"To odebranie kompetencji de facto pozbawi nas ogromnej cząstki naszej wolności, naszej suwerenności. Pod płaszczykiem hasła - które chyba jest trudne do rozpoznania i chyba niejasne dla większości moich rodaków - hasła "federalizacji" odbywa się powoli systematyczne okrojenie Polski z naszej suwerenności" - powiedział.

"Drodzy członkowie "Solidarności", drodzy rodacy - strzeżmy naszej wolności, strzeżmy naszej suwerenności. Ten szczególny czas, także powyborczy, musi być czasem podniesionej gotowości do działania, do obrony polskiej wolności i suwerenności" - oświadczył premier.