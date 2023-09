Premier: PiS uchroniło Polaków przed skutkami fatalnej polityki migracyjnej

Na szczęście w 2015 roku to PiS wygrało wybory parlamentarne i uchroniło Polaków przed skutkami fatalnej polityki migracyjnej - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Ocenił, że wtedy Donald Tusk "całkowicie zawalił swoje obowiązki".

"Na pewno pamiętacie największy w najnowszej historii kryzys migracyjny z 2015 r., kiedy Europa nie poradziła sobie z tym problemem. Kto wtedy za to był odpowiedzialny, kto tak nieudolnie organizował prace UE w tym obszarze?" - pytał premier w filmiku zamieszczonym w piątek w mediach społecznościowych.

W filmiku zamieszczono następnie wypowiedź lidera PO Donalda Tuska, który mówił: "Ja każdego dnia organizowałem prace Unii Europejskiej w kwestii migracji". "Mam do dziś te dane komisarza ONZ do spraw uchodźców, gdzie między 60 milionów a 130 milionów potencjalnych uchodźców czeka na możliwość wjechania do Europy" - mówił Tusk.

Premier Morawiecki, odnosząc się do tej wypowiedzi, ocenił, że "niestety, Europa do dziś odczuwa tragiczne skutki tamtego kryzysu migracyjnego". "Panie Tusk, wówczas całkowicie zawalił pan swoje obowiązki" - podkreślił szef rządu, zwracając się do lidera Platformy Obywatelskiej.

"Na szczęście w 2015 roku to PiS wygrało wybory parlamentarne i uchroniło Polaków przed skutkami tamtej fatalnej polityki migracyjnej" - zaznaczył Morawiecki. "Jeśli chcemy, by Polska nadal pozostała bezpiecznym miejscem do życia, wspólnie zablokujmy powrót nieudolnego Tuska do władzy" - podkreślił Morawiecki.