Premier: PiS zrobi wszystko, aby strategia energetyczna była dostosowana do czasu wojny

PiS zrobi wszystko, aby strategia energetyczna była dostosowana do czasu wojny; węgla będzie coraz więcej i wierzę, że dzięki temu jego cena spadnie w niedługim czasie - mówił premier Mateusz Morawiecki w piątek w Sejmie.

"PiS zrobi wszystko, aby strategia energetyczna była dostosowana do czasu wojny; ona już jest dostosowana do czasu wojny" - zapewniał szef rządu.

Dziękował jednocześnie za to szefowi MAP, wicepremierowi Jackowi Sasinowi, ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi oraz minister klimatu i środowiska Annie Moskwie. Jak mówił - to na ich barkach i z "moją koordynacją" spoczywa główny obowiązek ściągnięcia węgla do Polski.

"Węgla będzie coraz więcej i wierzę, że dzięki temu cena węgla również spadnie, i to w niedługim czasie" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu zwrócił ponadto uwagę na kwestię przepustowości polskich portów.

Zapewniał, że rząd pracuje, aby "i tutaj był nadmiar przepustowości". "Pracujemy nad tym, aby rzeczywiście w najbliższych miesiącach, tygodniach jeszcze więcej węgla do Polski przypłynęło"- mówił.

Morawiecki mówił też, zwracając się do opozycji, że straszyła ona, że zabraknie w Polsce m.in. cukru.

"Drodzy rodacy, cukru jest pod dostatkiem (...) Tak naprawdę największym strachem dla Polaków powinno być ewentualnie - co nie daj Panie Boże - powrót Platformy Obywatelskiej do władzy" - dodał.

Szef rządu zwracał uwagę, że w obecnych czasach wojny państwo musi być aktywne i interwencyjne. "I to się właśnie dzieje" - podkreślił.

Morawiecki ocenił ponadto, że Putin bardzo pracuje nad tym, żeby "ta opcja rosyjska - ukryta, jawna, świadoma, nieświadoma, żeby była bardzo aktywna".

"Tuż po nadejściu wichury pandemii rozpoczął ten huragan wojny na Ukrainie. Gdybyście wy byli u władzy, państwo polskie zawaliłoby się jak domek z kart" -ocenił premier zwracając się do opozycji.

Podkreślił, że rządzi PiS i "państwo jest solidne, państwo dba o bezpieczeństwo Polaków". "Dlatego my możemy zapewnić, że w tym trudnym czasie pomożemy przetrwać na pewno i tę jesień, i tę zimę, i następne kwartały, i następne lata" - powiedział.

"Poradzimy sobie ze skutkami wojny na Ukrainie. Poradzimy sobie z inflacją. Tak jak udźwignęliśmy te ciężary wcześniej w pandemii i wszystkie późniejsze wyzwania, tak poradzimy sobie z tymi wyzwaniami dzisiaj. Udźwigniemy te problemy. Damy radę" - dodał Morawiecki.