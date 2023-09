Premier: planem PO jest wpuszczenie do Polski nielegalnych migrantów

PO i opozycja głosowały przeciw zaporze na granicy z Białorusią; planem PO jest wpuszczenie do Polski nielegalnych migrantów, jest realizacja tego, przed czym udało nam się Polskę obronić - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przypomniał w czwartek po spotkaniu w MSWiA, że dwa lata temu rozpoczął się hybrydowy atak Łukaszenki i Putina na naszą wschodnią granicę, a jego celem była destabilizacja, doprowadzenie do chaosu i ośmieszenie Polski. Jak mówił, przez Polskę miały przechodzić tysiące migrantów.

Premier wyliczał też działania podjęte wówczas przez polski rząd. Mówił m.in. o zaporze na polsko-białoruskiej granicy. "PO i opozycja głosowały przeciw tej zaporze, dlatego, że planem PO jest - moim zdaniem - wpuszczenie tutaj nielegalnych migrantów, jest realizacja tego, przed czym udało nam się Polskę obronić" - podkreślił Morawiecki.

Odniósł się także do nowego filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". W ocenie premiera jest to "propagandowe przygotowanie pod demontaż zapory na granicy z Białorusią". "To, w jaki sposób szkalowany i plugawiony jest polski mundur, jak obrażani są poprzez ten film funkcjonariusze i żołnierze jest czymś niebywałym i godnym najwyższej nagany" - dodał szef rządu.

"Przed tym filmem pseudoelity rozkładają czerwony dywan, a ja chciałbym podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom Wojska Polskiego za ich znakomitą współpracę pomiędzy sobą, za ich współpracę z ludźmi, którzy mieszkają w przygranicznych województwach, podziękować również wszystkim mieszkańcom, bo to wy chronicie naszą granicę i robicie to skutecznie" - powiedział premier.

