Premier: po 8 latach rządów PiS płaca minimalna wzrosła ponad dwukrotnie, a przeciętne wynagrodzenie skoczyło o 90 proc.

Po raz pierwszy w historii aktywnych zawodowo jest obecnie ponad 17 mln Polaków; po 8 latach naszych rządów płaca minimalna wzrosła ponad dwukrotnie, a przeciętne wynagrodzenie skoczyło o 90 procent - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w opublikowanym na Facebooku podkaście przypomniał, że w minioną sobotę odbyła się konferencja programowa PiS w Końskich oraz konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni" w Tarnowie.

"Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się w Końskich w samo południe. Gdy wszedłem do hali sportowej przy ulicy Jana Stoińskiego przywitały mnie biało-czerwone flagi i ludzie z ufnością patrzący w przyszłość. W tym samym czasie w Tarnowie, oddalonym niemalże o 170 km swoją konwencję zorganizowała Platforma Obywatelska, (...) niestety był to kolejny seans nienawiści" - powiedział szef rządu.

Zdaniem premiera "w rzeczywistości jedynym konkretem, który (szef PO Donald) Tusk ma do zaproponowania Polakom jest nienawiść do PiS oraz wyborców naszej partii".

"Dystans pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską jest znacznie większy od tych 170 km, które dzielą Końskie i Tarnów. To po prostu dystans między przyszłością a przeszłością. Między Polską pewną siebie i swoich możliwości, a Polską dziadowską. Polską szanującą ludzi pracy a Polską śmieciówek za 5 zł za godzinę. Polską bezpieczną i Polską przyjmującą nielegalnych imigrantów na rozkaz z Brukseli" - podkreślił Morawiecki.

"Prawo i Sprawiedliwość pragnie poprowadzić Polskę pewnym krokiem ku przyszłości, Tuskowi marzy się natomiast wehikuł czasu, by cofnąć się do lat 90., epoki dzikiej prywatyzacji, wyprzedaży majątku narodowego, dyktatury niby wolnego rynku i rządów prawa siły tak naprawdę" - ocenił szef rządu.

Zdaniem Morawieckiego "Polska przeszłości to pedagogika wstydu, to państwo, które zapomniało o swoich bohaterach, a bohaterami nazywało często zdrajców". "Polska przyszłości to pedagogika dumy. Tylko z podniesionym czołem możemy patrzeć przed siebie. Tożsamość nie jest ciężarem spoczywającym na naszych barkach" - podkreślił premier.

"Polska przeszłości to niska płaca minimalna, głodowa stawka godzinowa i wysokie bezrobocie. Polska przyszłości to państwo dobrobytu, tygrys Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj po raz pierwszy w historii aktywnych zawodowo jest ponad 17 mln Polaków, po ośmiu latach naszych rządów płaca minimalna wzrosła ponad dwukrotnie, a przeciętne wynagrodzenie skoczyło o 90 procent" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Zdaniem premiera "w 2015 roku w Polsce rozpoczęła się rewolucja godnościowa, a neoliberalizm został zastąpiony przez solidaryzm". "Stoimy zatem, szanowni państwo, przed fundamentalnym wyborem, przed fundamentalnym pytaniem: jakiej Polski chcemy? Polski solidarnej, dumnej, Polski sprawiedliwej i wolnej czy Polski takiej, jaką widzieliśmy wcześniej przez wiele lat przed 2015 rokiem?" - mówił premier.

"Mam nadzieję, że 15 października odpowiemy na to pytanie jednym głosem" - podkreślił szef rządu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.