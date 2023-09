Premier: PO patrzyła na Berlin, Moskwę, Paryż - ale nie patrzyła na Kruszwicę

Platforma Obywatelska patrzyła na Berlin, Moskwę, Paryż - ale nie patrzyła na Kruszwicę i setki podobnych miast w Polsce lokalnej - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Premier w piątek spotkał się z mieszkańcami Kruszwicy.

"Platforma Obywatelska patrzyła na Berlin, Moskwę, Paryż - ale nie patrzyła na Kruszwicę i setki podobnych miast w Polsce lokalnej" - napisał premier.

Dodał, że "Prawo i Sprawiedliwość ma zupełnie inną filozofię rządzenia i model rozwoju Polski". "Nasz pomysł to solidarny, równomierny rozwój każdego zakątka kraju. To rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. To rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. To miliardy złotych, które płyną do samorządów na szkoły, przedszkola, żłobki, infrastrukturę i posterunki policji" - wyjaśnił.

"Wierzymy w Polskę małych ojczyzn i inwestujemy w nią nie tylko pieniądze, ale i serce. Bo dla PiS liczy się bezpieczna przyszłość Polaków!" - napisał premier.

