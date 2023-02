Premier po spotkaniu szefową rządu Włoch: chcemy, aby Europa była "normalna"

Chcemy, aby Europa była "normalna", aby dalej bez żadnych przeszkód można było rozwijać handel, hodować zwierzęta - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni.

Podczas wspólnego z premier Włoch wystąpienia dla mediów premier Morawiecki zaznaczył, że wraz z szefową włoskiego rządu odczuwają "podobną odpowiedzialność za Europę, za jej rozwój w przyszłości". "Chcemy, aby Europa była normalna i bez żadnych przeszkód można było rozwijać handel, uprawiać i hodować zwierzęta, tak jak do tej pory hołdować tym upodobaniom, które różni konsumenci mają w różnych krajach" - podkreślił.

"Współodpowiedzialność za Europę, to współodpowiedzialność za Europę ojczyzn. Wspólnie podzielamy te wartości - razem z rządem włoskim - wartości demokratyczne, wartości chrześcijańskie. Jest to wspólna wizja Europy, Europy silnych państw, Europy ojczyzn, a nie jakieś utopijne wizje federalistyczne, czy de facto centralistyczne, centralizujące władzę w Europie gdzieś w Brukseli" - mówił Morawiecki. Jak mówił, "centralistyczne wizje", "to nie jest nasze spojrzenie na Europę".

Premier Polski zaznaczył, że "chcemy Europy silnej, chcemy Unii Europejskiej, która jest globalnym graczem". "Ale ona będzie globalnym graczem, kiedy będzie wypadkową sił i interesów i kiedy będzie uwzględniała interesy wszystkich państw członkowskich po równo. To jest bardzo ważne" - mówił.

"Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie jest bardzo wyraźnym sygnałem jedności Włoch z Polską w zakresie wewnętrznych problemów UE i podejścia Polski i Włoch do tych problemów" - ocenił Morawiecki.