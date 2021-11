Premier po spotkaniu z Borisem Johnsonem: Zadeklarowaliśmy nasze pełne polityczne wsparcie dla Ukrainy

Zadeklarowaliśmy nasze pełne polityczne wsparcie dla Ukrainy, dla jej integralności, mając na uwadze konieczność wspólnego wypracowania mechanizmów deeskalacyjnych - powiedział w piątek w Londynie premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Szef polskiego rządu rozmawiał w piątek w Londynie z Borisem Johnsonem m.in. o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

Premier na konferencji po tym spotkaniu był pytany o kwestię Ukrainy i informacje, że szef Rady Bezpieczeństwa tego kraju powiedział, że sprawa wojny z Rosja jest kwestią otwartą i że Ukraina przygotowuje się na takie działania. Dopytywano go o to, czy "o tym wariancie militarnym na wschodzie" też rozmawiali, przy okazji poruszania tematu NATO.

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział w czwartek wieczorem w telewizji 1+1, że pytanie, czy dojdzie do pełnowymiarowego wtargnięcia Rosji na Ukrainę, pozostaje otwarte. "Czy Ukraina jest gotowa? Tak. Czy będzie wojna? Na dziś to pytanie pozostaje otwarte i powinniśmy być do tego przygotowani, i przygotowywaliśmy się dosyć długo. Nie było to dla nas nieoczekiwane" - powiedział Daniłow, a jego wypowiedź przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

Premier Morawiecki powiedział, że dopływające z różnych stron informacje wskazują na to, że wokół Ukrainy budowane są duże zasoby militarne po stronie Federacji Rosyjskiej.

"Jeśli taka jest opinia bardzo ważnych osób państwa ukraińskiego, to ja te opinie oczywiście respektuję. Rzecz jasna dyskutowaliśmy o tym zagrożeniu również z Borysem Johnsonem i w bardzo podobny sposób skomentowaliśmy te ryzyka" - podkreślił szef polskiego rządu.

"Również zadeklarowaliśmy nasze pełne polityczne wsparcie dla Ukrainy, dla integralności Ukrainy, jednocześnie mając na uwadze konieczność wspólnego wypracowania mechanizmów deeskalacyjnych" - dodał.