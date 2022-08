Premier: po transformacji i odzyskaniu niepodległości władcy III RP schowali ideały "Solidarności" do szuflady

Po transformacji ustrojowej i odzyskaniu niepodległości władcy III RP schowali ideały "Solidarności" do szuflady; takie wartości jak prawa pracownicze czy solidarność międzypokoleniowa nie przebijały się - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

W środę w sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyły się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Wziął w nich udział m.in. premier Mateusz Morawiecki

"Już w czasie czarnej nocy stanu wojennego na ulice wielu miast Polski na wezwanie +Solidarności+ wyszli Polacy. Wyszli szczególnie tłumnie; wyszli, żeby zamanifestować tę pierwszą, trwającą w czasie stanu wojennego rocznicę tych wielkich dni nadziei i chwały. Władza komunistyczna postanowiła się z tymi marzeniami, z tą pamięcią, bezwzględnie rozprawić. Szczególnie krwawa rozprawa miała miejsce na moim rodzinnym Dolnym Śląsku podczas wielkiej demonstracji w Lubinie - demonstracji, podczas której władza zdecydowała się użyć broni przeciwko narodowi. Zginęli wtedy nasi bohaterowie +Solidarności+ - Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak - cześć ich pamięci" - przypomniał podczas wystąpienia premier.

Morawiecki stwierdził także, że "do prawdziwego aktu oskarżenia" odpowiedzialnych "nigdy nie doszło". "Pamiętajmy o tamtych dniach, pamiętajmy o Lubinie. Ale +Solidarność+ to nie tylko historia. Tak chcieli zrobić władcy III Rzeczypospolitej bardzo szybko po transformacji, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wolności. Ideały "Solidarności" schowano do szuflady. Prawa pracownicze, prawo pracy - różnego rodzaju umowy, wynagrodzenia, ale także solidarność międzypokoleniowa - to były hasła, wartości i idee, które nie przebijał się w latach dziewięćdziesiątych i jeszcze później przez wszystkie rządu w należyty sposób" - ocenił premier.

"Myślę, ze trzeba oddać hołd rządom PiS - tym krótkim, w latach 2005-2007 i później, od 2015, kiedy doszło do odwrócenia pewnych schematów i pozbycia się tej złej woli lub braku woli zmiany ówczesnej rzeczywistości i wsłuchania się w głos Polaków, głos ludzi pracy" - dodał premier.