Premier: po wyborach nadal będziemy inwestować w takie gminy jak Kępice

Mogę takie zobowiązanie złożyć, że jeśli będziemy kontynuować rządy, to będziemy inwestować tak jak do tej pory, albo i więcej, w takie gminy jak Kępice - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas pikniku rodzinnego 800+.

Szef rządu podczas wystąpienia przywoływał wypowiedź jednego z brytyjskich polityków, który wskazał, że Polska za kilka lat ma szansę dogonić średni poziom życia krajów Zachodu.

Jak dodał, pojawiły się potwierdzenia tego, wbrew głosom polityków opozycji. "Mamy szanse na życie tak jak na Zachodzie żyją, za 5, 10 lat; to jest pierwszy raz w historii Polski, to jest szansa niebywała, ale też bez tych dziwnych dziwactw, wariactw, że nie wolno jeść mięsa, trzeba jeść robaki, nie wolno jeździć samochodami spalinowymi" - mówił.

"Wszystko to, co dobre z Zachodu, poziom życia - jak najbardziej tak, ale bez nielegalnych imigrantów" - dodał.

Wskazywał też na inwestycje, które widział w drodze do Kępic. Szef rządu zadeklarował jednocześnie, że jeśli PiS będzie kontynuował rządy po październikowych wyborach, "to na pewno będziemy inwestować tak jak do tej pory, albo więcej, właśnie w takie gminy jak Kępice".

Morawiecki wskazywał też na niedawne kryzysy - COVID, energetyczny, inflacyjny, czy wojnę na Ukrainie. "Nigdy nie zostawiliśmy ludzi samych sobie" - zaznaczył i wymieniał antykryzysowe działania rządu. "Zawsze jak jest kryzys to działamy, nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie" - podkreślił.