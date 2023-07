Premier: po wyborach nadal będziemy inwestować w takie gminy jak Kępice (aktualizacja)

Mogę takie zobowiązanie złożyć, że jeśli będziemy kontynuować rządy, to będziemy inwestować tak jak do tej pory, albo i więcej, w takie gminy jak Kępice - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kępicach (Pomorskie).

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę wziął udział w Pikniku Rodzinnym 800+ w Kępicach w powiecie słupskim.

Szef rządu podczas wystąpienia przywoływał wypowiedź jednego z brytyjskich polityków, który wskazał, że Polska za kilka lat ma szansę dogonić średni poziom życia krajów Zachodu.

Jak dodał, pojawiły się potwierdzenia tego, wbrew głosom polityków opozycji. "Mamy szanse na życie tak jak na Zachodzie żyją, za 5, 10 lat; to jest pierwszy raz w historii Polski, to jest szansa niebywała, ale też bez tych dziwnych dziwactw, wariactw, że nie wolno jeść mięsa, trzeba jeść robaki, nie wolno jeździć samochodami spalinowymi" - mówił.

"Wszystko to, co dobre z Zachodu, poziom życia - jak najbardziej tak, ale bez nielegalnych imigrantów" - dodał.

Wskazywał też na inwestycje, które widział w drodze do Kępic. Szef rządu zadeklarował jednocześnie, że jeśli PiS będzie kontynuował rządy po październikowych wyborach, "to na pewno będziemy inwestować tak jak do tej pory, albo więcej, właśnie w takie gminy jak Kępice".

Morawiecki wskazywał też na niedawne kryzysy - COVID, energetyczny, inflacyjny, czy wojnę na Ukrainie. "Nigdy nie zostawiliśmy ludzi samych sobie" - zaznaczył i wymieniał antykryzysowe działania rządu. "Zawsze jak jest kryzys to działamy, nigdy nie zostawiamy ludzi samych sobie" - podkreślił.

"Są tacy ludzie w Polsce, gwarantuję to wam, są tacy ludzie, oprócz ludzi całkiem porządnych, którzy pragną powrotu do władzy Platformy Obywatelskiej. Wiecie, kto to jest? To są przestępcy podatkowi" - mówił.

Jak dodał "w czasach PO można było łowić w naszym budżecie, jak w mętnej wodzie; taka jest prawda". "Jak myślicie, skąd się wzięły pieniądze na 500+, na 800+, na cały program społeczny, na 13. i 14. emerytury, skąd się wzięły pieniądze na drogi gminne i powiatowe(...), na armię?" - pytał Morawiecki.

"Wzięło to się z pogonienia tych cwaniaków, bandytów. Sięgnęliśmy do ich sejfów, do ich kieszeni, tych mafii vatowskich, tych bandytów, złotych klamek. No nie ma cudów, to nie ma tak, że to czarodziej wyczarował, z pustego i Salomon nie naleje, po prostu naprawiliśmy budżet państwa" - podkreślił premier.

Jak zaznaczył "niezadowoleni z tego są ci wszyscy, którzy byli przestępcami - mniejszymi, większymi, ale czuli się jak ryba w wodzie w czasach pana Tuska". A teraz wychodzimy z tego sztormu, po covidzie, po kryzysie, kiedy Putin rozpętał wojnę na Ukrainie. Przed nami dobre miesiące dla gospodarki i też dobre lata, o ile nie wpuścimy tych lisów do kurnika z powrotem" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu odniósł się także do pytania jednego z dziennikarzy o przekazanie środków z rezerwy budżetowej na budowę Centrum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem tworzonego przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie.

"Na naszych drogach ludzie niestety ciągle umierają, ciągle ulegają wypadkom dlatego, że bardzo często są one powodowane przez pijanych kierowców. Zaostrzyliśmy nasze kodeksy przeciwko pijanym kierowcom, ale alkohol, a w szczególności jazda pod wpływem alkoholu i nałóg alkoholowy są potężnym problemem. To centrum jest niezwykle ważne" - powiedział.

"Trzeźwość jest ważna, nienadużywanie alkoholu jest ważne dla naszego bezpieczeństwa na drogach, ale także dlatego żeby nie było przemocy domowej. I właśnie po to jest Krościenko. Właśnie po to, żeby zapobiegać, walczyć, leczyć, tłumaczyć, uświadamiać, edukować w zakresie tego jak ważna jest trzeźwość i nienadużywanie alkoholu" - dodał premier Morawiecki.