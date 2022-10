Premier podziękował Michałowi Dworczykowi za ciężką i skuteczną pracę w KPRM

Premier Mateusz Morawiecki podziękował Michałowi Dworczykowi za bardzo ciężką i skuteczną pracę w Kancelarii Premiera na tak wielu polach. Nominacja Marka Kuchcińskiego na szefa KPRM z pewnością pomoże całej rządowej administracji w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom, które są przed nami - dodał.

Prezydent Andrzej Duda podczas środowej uroczystości w Belwederze powołał byłego marszałka Sejmu, wiceszefa klubu PiS Marka Kuchcińskiego na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów. Kuchciński ma też kierować kancelarią premiera; obejmie tę funkcję po Michale Dworczyku, który niedawno złożył rezygnację.

Premier Morawiecki w późniejszym wpisie na Facebooku podziękował Dworczykowi "za bardzo ciężką i skuteczną pracę w Kancelarii Premiera na tak wielu polach".

"Nowe wyzwania wymagają zmian, a nominacja pana Marka Kuchcińskiego na szefa KPRM z pewnością pomoże całej rządowej administracji w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom, które są przed nami" - napisał szef rządu.

"Panie Marszałku - dziękuję za podjęcie się tych wyzwań!" - dodał premier we wpisie. Opatrzył go zdjęciami, na którym wspólnie z Dworczykiem i Kuchcińskim idą z Belwederu do kancelarii premiera.