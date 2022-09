Premier pogratulował Liz Truss objęcia funkcji szefowej brytyjskiego rządu

Wielka Brytania ma nowego premiera. Gratuluję Liz Truss i liczę na świetną współpracę - napisał we wtorek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak ocenił partnerstwo polsko-brytyjskie, to "klucz do bezpieczeństwa Europy".

We wtorek brytyjska królowa Elżbieta II powierzyła misję sformowania nowego rządu liderce Partii Konserwatywnej Liz Truss. Niespełna godzinę wcześniej rezygnację na ręce królowej złożył dotychczasowy premier Boris Johnson.

"Wielka Brytania ma nowego premiera. Gratuluję Liz Truss i liczę na świetną współpracę. Nasze partnerstwo to klucz do bezpieczeństwa Europy. W niespokojnych czasach ważne jest, żebyśmy trzymali się razem" - napisał Morawiecki. Wpis zamieścił w języku polskim i angielskim.

W poniedziałek Morawiecki komentując fakt, że Truss zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii oceniał, że "będzie to co najmniej kontynuacja, może nawet wzmocnienie tej polityki brytyjskiej, która była de facto tożsama z naszą polską polityką wpierania Ukrainy". Przypomniał, że rozmawiał z Liz Truss kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy, gdy jeszcze była ona szefową brytyjskiego MSZ.

