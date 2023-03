Premier: Polacy mają ogromne ambicje i aspiracje

Polacy mają ogromne ambicje i aspiracje; potrzeba kolejnych programów i kroków; słuchamy tych refleksji i uwag. Obowiązkiem rządzących jest zrobić wszystko, aby Polacy czuli się u siebie jak najlepiej – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki w sobotę wczesnym popołudniem spotkał się z mieszkańcami Jasła na Podkarpaciu. Jak wówczas powiedział, "ruszamy na naszą trasę rozmów z Polakami, chcemy, aby nasz plan na kolejne cztery, a może osiem lat, wykuwał się właśnie na takich spotkaniach".

Premier: Ludzie cały czas tutaj widzą, jak wielki postęp zrobiliśmy

W sobotę wieczorem w TVP Info szef rządu zaznaczył, że jego ugrupowanie zaczęło wielką debatę programową i poszukiwanie nowych rozwiązań od rozmów z ludźmi. "Początek tutaj w Jaśle. Rzeczywiście jest tak, że ludzie cały czas tutaj widzą, jak wielki postęp zrobiliśmy. To dało się też usłyszeć podczas pytań po moim wystąpieniu" - zaznaczył.

"Jednocześnie też ludzie chcą jeszcze więcej, chcą nowych połączeń kolejowych, chcą nowych dróg. Wierzą, że tu można żyć normalnie, pracować, mieszkać, mieć rodziny i nie ma konieczności wyjazdu do dużego miasta. To jest dla nas niezwykle zobowiązujące, bo cieszymy się z tego, co udało się zrobić - nowe drogi, nowe miejsca pracy, uratowana tutaj w pobliżu rafineria Jedlicze - ale to wciąż aspiracyjnie jest za mało. Potrzeba kolejnych programów i kroków" - mówił Morawiecki.

Jak zapewnił, jego partia słucha "tych refleksji, tych uwag, tych obaw i lęków, które ludzie przedstawiają w mniejszych miejscowościach, ale też w wielkich miastach".

"Dziś te debaty toczą się w całej Polsce, prowadzą je moje koleżanki i koledzy z PiS" - dodał.

Polityk zdecydował się też na małe podsumowanie rządów PiS od zwycięstwa 8 lat temu

Szef rządu ocenił, że prowadzone debaty "to jest z jednej strony diagnoza, a z drugiej taka projekcja w przyszłość, odczytywanie ambicji Polaków". "W te pierwsze dwie kadencje zabezpieczyliśmy podstawowe potrzeby materialne, elementarną sprawiedliwość społeczną, przecież nasze programy właśnie takie są" - dodał.

"Zdaję sobie sprawę z tego, że Polacy mają ogromne ambicje i aspiracje. Te kolejne cztery, a może i osiem lat, jeśli taki będzie werdykt wyborców, chcemy, aby były poświęcone na przyszłość. Polska jest przyszłością, jest wielką nadzieją wszystkich obywateli, a obowiązkiem rządzących, jest zrobić wszystko, aby Polacy czuli się u siebie jak najlepiej, a Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie" - podkreślił Morawiecki.