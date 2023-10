Premier: Polacy w wyborach odpowiedzą na pytanie, czy Polska będzie suwerennym krajem, czy europejską prowincją

W najbliższych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie, czy Polska będzie istniała, czy będzie suwerennym krajem, czy europejskim landem, europejską prowincją - powiedział w niedzielę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.

W katowickim "Spodku" trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

"Katowicki Spodek wypełniony po brzegi, tak pięknie tutaj wszyscy wyglądacie, biało-czerwone flagi, gorące serca. To musi oznaczać tylko jedno: przed Polską kluczowy wybór. Przed Polską walka o zwycięstwo" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, po czym obecni zaczęli skandować "zwyciężymy".

"Zwyciężymy, ale aby to się stało, to przed nami jeszcze co najmniej dwanaście nieprzespanych nocy, niecałe 2 tygodnie wytężonej pracy" - zaznaczył. "Wszystkich was o to proszę" - zaapelował, po czym zgromadzeni na sali zaczęli skandować: "damy radę".

"Damy radę, musimy dać radę dlatego, że przed Polską wybór najbardziej zasadniczy, fundamentalny. W tych najbliższych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie nie tylko, jaka będzie Polska. Nie tylko, czyja będzie Polska, ale na pytanie jeszcze ważniejsze. Na pytanie najważniejsze. Czy będzie Polska? Czy Polska będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem? Odpowiemy na pytanie, czy Polska będzie landem europejskim, europejską prowincją, czy będzie suwerennym krajem" - mówił Morawiecki.

Przed wejściem na mównicę premiera obecni na sali odśpiewali "Polska, Biało-Czerwoni".