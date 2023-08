Premier: Polacy zarabiają obecnie prawie dwa razy więcej niż za rządów Tuska

Polacy zarabiają obecnie prawie dwa razy więcej niż za rządów Donalda Tuska, wracają z zagranicy zamiast uciekać na Zachód przed biedą i bezrobociem; to jest prawdziwa miara sukcesu - podkreślił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki w opublikowanym w niedzielę wieczorem podkaście odniósł się do pierwszego procesu w trybie wyborczym w tej kampanii. "Poszło o dane na temat bezrobocia pokazane w spocie PiS. Sąd nakazał nam wstrzymanie emisji spotu, w którym mowa o 15 proc. bezrobocia za czasów PO. Podana liczba była nieprecyzyjna. Według danych GUS, poziom bezrobocia w lutym 2013 roku osiągnął wielkość 14,4 proc. w skali całego kraju" - przypomniał szef rządu.

"Politycy KO otrąbili sukces w mediach społecznościowych i zaczęli świętować wygraną, ale sprawy potoczyły się zupełnie inaczej niż się tego spodziewali" - mówił Morawiecki. "Zagraniami, takimi jak to z procesem wyborczym, politycy totalnej opozycji próbowali podważyć naszą wiarygodność. Nie wyszło im, skończyło się tym, że raz jeszcze przypomnieli całej Polsce, jak fatalne i niebezpieczne były ich rządy" - ocenił.

"No bo, czy jest rzeczywiście co świętować? Czy politycy, którzy wytoczyli proces o 0,6 proc. naprawdę maja powody do tryumfowania? Oni tym 14-procentowym bezrobociem chwalili się, jakby to był jakiś ich niebywały sukces. (...) To jest ten powód do dumy i do świętowania, droga Platformo Obywatelska?" - pytał premier, podkreślając, że bezrobocie było "upiorem III RP". "Trzeba nie mieć wstydu, by nie dostrzegać kontekstu sprawy bezrobocia w III RP" - ocenił Morawiecki.

Premier podkreślił, że "za czasów PO nie brakowało powiatów, w których pracy nie mogło znaleźć ponad 30 proc. mieszkańców". "Ponad 2 mln 200 tys. ludzi bezrobotnych i miliony biednych pracujących - to prawdziwe oblicze i prawda skala nędzy z czasów tych, którzy chcieliby dziś rządzić Polską. Już wiecie zatem, państwo, dlaczego nazywamy rząd Donalda Tuska rządem polskiej biedy i bezrobocia" - zauważył Morawiecki.

"Fakty są takie, że odkąd stery kraju powierzyliście państwo Prawu i Sprawiedliwości, zabraliśmy się za temat bezrobocia od samego początku, chwyciliśmy tego byka za rogi. Bezrobocie systematycznie spadało i niedawno osiągnęło najniższy poziom w historii III RP. I - uwaga - drugi najniższy wynik w UE, po Malcie" - zaznaczył.

Szef rządu podkreślił też, że Polacy obecnie "zarabiają prawie dwa razy więcej niż za rządów Tuska, nie boją się prosić o podwyżki, nie paraliżuje ich strach o utratę pracy". "Polacy wracają z zagranicy - zamiast uciekać na Zachód przed biedą i bezrobociem. To jest prawdziwa miara sukcesu, a nie taka, której twórcy chwalą się 14-procentowym bezrobociem" - podkreślił Morawiecki.

W środę rzecznik PO Jan Grabiec poinformował o złożeniu pierwszego w tej kampanii wniosku o proces w trybie wyborczym. W czwartek warszawski sąd okręgowy nakazał zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS o 15 proc. bezrobociu za rządów PO-PSL. Zdecydował też, że PiS nie musi jednak zamieszczać dodatkowego sprostowania, czy przeprosin w tej sprawie.

Chodzi o spot, który w poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych. Przekonywano w nim, że były premier i lider PO Donald Tusk "nie zasługuje na kolejną szansę". "Pamiętam, jak rządził Tusk; pamiętam, straciłem pracę, bo bezrobocie było 15-procentowe; pamiętam, jak podniósł wiek emerytalny kobietom z 60 do 67 lat; pamiętam jak głosował przeciwko wsparciu dla polskich rodzin; pamiętam, jak rozbroił Polskę; pamiętam, jak przytulał się z Putinem" - wskazywali bohaterowie spotu.

Uzasadniając decyzję sądu okręgowego, sędzia Jacek Tyszka wskazał, że informacji o 15 proc. bezrobociu za rządów Donalda Tuska nie można uznać za prawdziwą. Zdaniem sądu nie jest ona zgodna z faktami. Sędzia podkreślił przy tym, że bezrobocie za rządów PO przekraczało 14 proc. tylko przez trzy miesiące. "W pozostałym okresie wielu miesięcy, które składają się na 7 lat, to bezrobocie było istotnie niższe" - zaznaczył sędzia. W tym samym orzeczeniu sąd oddalił wniosek o sprostowanie spotu wyborczego w serwisie Onet.

Po informacji o złożeniu pozwu w trybie wyborczym PiS na swoim profilu na Twitterze stwierdził: "z uwagi na pretensje Platformy przyjrzeliśmy się sprawie bliżej i musimy sprostować: bezrobocie za Tuska sięgnęło w lutym 2013 r. JEDYNIE 14,4 proc., czyli ponad 2,3 mln Polaków pozostawało wówczas bez pracy, nie osiągnęło jednak 15 proc. w skali kraju. Z pewnością wiele to zmieniało w sytuacji ówczesnych bezrobotnych… Zwłaszcza tych z powiatu piskiego, gdzie bezrobocie w trakcie 2014 r. sięgnęło ponad 34 proc. Powiatów, gdzie bezrobocie za Tuska sięgało ponad 15 proc. było około 230 w całej Polsce" - wskazało PiS.

Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości złożył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego. W sobotę warszawski sąd apelacyjny oddalił w sobotę zażalenie komitetu wyborczego PiS na postanowienie sądu okręgowego, który nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS o 15 proc. bezrobociu za rządów PO-PSL - ustaliła PAP. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał też decyzję sądu I instancji, zgodnie z którą partia rządząca nie musi zamieszczać dodatkowego sprostowania w tej sprawie.