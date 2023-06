Premier: Politycy z PO słuchają dyrektyw z Berlina i Brukseli, my słuchamy Polaków

Nasi przeciwnicy polityczni z Platformy Obywatelskiej słuchają dyrektyw z Berlina i Brukseli, a my słuchamy was w Łochowie, Węgrowie, Siedlcach, Ostrołęce czy Wysokim Makowieckim - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki odwiedził w niedzielę mieszkańców Łochowa (woj. mazowieckie).

Premier przedstawił podstawowy cele rządów Prawa i Sprawiedliwości. "Chcemy, żeby Polska była najlepszym, najpiękniejszym miejscem w Całej Europie. I to nie Polska tylko w Warszawie" - powiedział.

Podkreślił, że politycy PiS słuchają mieszkańców polskich miast podczas spotkań, debat i dyskusji. "To jest nasze podejście do zmieniającej się Polski. Do tego, w jaki sposób powinna być ona dalej kształtowana. To fundamentalna różnica względem tego, co robili nasi przeciwnicy polityczni" - dodał.

"My pilnujemy interesu Polski, w każdym kawałku polityki, w każdym dniu i czasie. Na każdym spotkaniu. Bo ci co nie pilnują interesu Polski będą pilnowali interesów innych krajów" - podkreślił. "Tak jak ten, który nie łoży na armię własną, będzie musiał łożyć pieniądze na armię cudzą" - dodał.

"Przestrzegam przed tym. Przed tym, co chcą pięknie wyglądać, przed obcymi" - podkreślił.