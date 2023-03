Premier: polityka senioralna jest dla nas fundamentem całej filozofii państwa

Wypełniamy nasze obietnice wyborcze, jesteśmy wiarygodni. Dla nas polityka senioralna jest fundamentem polityki społecznej i całej filozofii państwa – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Rząd blisko seniorów".

Premier podczas organizowanej w resorcie rodziny konferencji mówił o polityce wobec osób starszych.

"Wolna Polska po 1989 r. jakoś chyba zapomniała o seniorach. Traktowała seniorów jak piąte koło u wozu. Dlaczego przez praktycznie 25 lat bez przerwy tak seniorzy byli traktowani? Otóż działo się tak dlatego, że po pierwsze nie było wrażliwości społecznej, nie było tej solidarności, którą pokolenie naszych seniorów budowało" - wskazał Morawiecki.

Jak dodał, była też druga przyczyna - to "zdewastowane finanse publiczne".

Zdaniem premiera w czasach rządów Platformy Obywatelskiej budżet państwa był "dziurawy jak durszlak".

"Niestety trzeba to z całą mocą powiedzieć, bo naprawienie finansów publicznych było prawdziwą, główną i zasadniczą przyczyną tego, że możemy dzisiaj zupełnie inaczej potraktować naszą politykę społeczną, której częścią jest polityka senioralna" - zaznaczył Morawiecki.

Podkreślił, że Zjednoczona Prawica zaczęła swoje rządy od wypełnienia obietnicy wyborczej.

"Brzmi to banalnie, ale wcześniej tak się nie działo. Nasi poprzednicy mówili: dwa razy obiecać to jak raz wykonać. My wypełniamy nasze obietnice wyborcze, jesteśmy wiarygodni. W związku z tym obniżyliśmy podniesiony przez Platformę Obywatelską wiek emerytalny" - powiedział.

"Dla nas polityka senioralna, wobec dzisiejszych babć, matek, ojców, jest fundamentem polityki społecznej i całej filozofii państwa" - dodał szef rządu.