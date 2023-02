Premier: Polska będzie zabiegać o to, aby główni rosyjscy propagandyści zostali objęci sankcjami

Główni rosyjscy propagandyści powinni znajdować się na listach sankcyjnych i Polska będzie o to zabiegać ze wszystkich sił - powiedział w piątek w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

"Siła polsko-ukraińskich relacji przeraża Moskwę, jestem o tym przekonany. Dlatego ich propaganda za wszelką cenę próbuje wbić klin między nasze narody. To także dlatego główni rosyjscy propagandyści powinni znajdować się na listach sankcyjnych i Polska będzie o to zabiegać ze wszystkich sił" - zapowiedział premier Morawiecki w Kijowie na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w rocznicę rosyjskiej agresji.

Premier podkreślił, że Polska, Europa i cały wolny świat stoją murem za Ukrainą. "Na pewno was nie zostawimy, będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa nad Rosją" - dodał Morawiecki. Zaznaczył, że antywartości takie jak imperializm, kolonializm i nacjonalizm reprezentowane przez "ruski mir" musza przegrać, gdyż nie ma dla nich miejsca w wolnym świecie.

"Ukraina musi wygrać, a Rosja przegrać tę wojnę, jeżeli świat ma wyglądać inaczej, jeżeli świat ma rozwijać się w pokoju, stabilności i bezpieczeństwie" - powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki zaznaczył, że barbarzyńska Rosja może niszczyć szkoły, bombardować szpitale, niszczyć domy, jednak nie rozumie tego, że "nie da się zniszczyć narodu, który pragnie wolności". "Nasz świat to świat wolności, a jedyny świat jaki zna Kreml, Moskwa, Putin to świat przemocy, barbarzyńskiej napaści i agresji" - dodał premier.