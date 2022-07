Premier: Polska dąży do tego, by w krótkim czasie zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB

Ze względu na sytuację geopolityczną w zakresie bezpieczeństwa, Polska dąży do tego, by w krótkim czasie zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB; jesteśmy na dobrej drodze, by tak się stało - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

W środę w Warszawie odbyły się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Polski i Hiszpanii Mateusza Morawieckiego i Pedro Sancheza. Podpisane zostało m.in. memorandum o porozumieniu w dziedzinie obronności. Podczas wspólnej konferencji prasowej szefowie rządów obu państw pytani byli o podpisane porozumienie oraz o zwiększenie wydatków na obronność.

"Ze względu na sytuację geopolityczną w zakresie bezpieczeństwa, Polska dąży do tego, by w krótkim czasie zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB. Jesteśmy na dobrej drodze, by tak się stało" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, Polska chce jednocześnie zwiększać krajowy przemysł obronny. I "tak też się dzieje" - zaznaczył premier.

W kwietniu tego roku w życie weszła ustawa o obronie ojczyzny dotycząca m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

Morawiecki podkreślił podczas konferencji, że ministrowie obrony narodowej Polski i Hiszpanii rozmawiali ze sobą podczas środowych konsultacji i była to - dodał - bardzo dobra rozmowa. "Uzgadniali mnóstwo szczegółów tej współpracy, zresztą podpisane zostało wcześniej dziś tu memorandum" - zauważył premier.

Szef rządu podkreślał wagę współpracy i wzajemnych gwarancji. "Umacniamy naszą armię, nasze zdolności obronne, ale także umacniamy nasze sojusze. I tu szczególnie właśnie dziękuję raz jeszcze Pedro, tobie, za szczyt (NATO) w Madrycie, który okazał się taki owocny z punktu widzenia zwiększenia sił szybkiego reagowania z 40 tys. do 300 tys." - powiedział Morawiecki, zwracając się do premiera Hiszpanii. Chodzi o szczyt NATO, który odbył się pod koniec czerwca; zapadły na nim m.in. decyzje o wzmocnieniu wysuniętej obecności NATO na północno-wschodniej i południowo-wschodniej flance NATO.

Jak dodał Morawiecki, potencjał obronny jest niezwykle ważny. "Widzimy też razem, jak kluczowa jest w tym kontekście rola NATO, którego częścią jest większość krajów UE. Cieszę się, że także tu nasze rozumienie spraw bezpieczeństwa, obronności jest niemalże identyczne" - zaznaczył.

Premier Hiszpanii - opowiadając na pytanie, o ile zostaną zwiększone wydatki na obronność w następnym budżecie państwa - odparł, że trwają prace w tej sprawie, a "liczby będą znane, gdy zostaną opublikowane".

Sanchez wskazywał na bardzo ważną rolę hiszpańskich sił zbrojnych w wielu misjach NATO. "Mówimy o 2 proc. na obronę w budżecie państwa, ale mówimy też o inwestycjach w wyposażenie obronne, ponad 20 proc. większe, jeśli chodzi o nasze sił biorące udział w misjach" - zaznaczył.

Według szefa hiszpańskiego rządu, jeśli chodzi o inwestycje i udział w misjach NATO, jego kraj "wywiązuje się ze swych zobowiązań z okładem". "Jesteśmy obecni w bardzo wielu krajach i wszystkie kraje sojusznicze to doceniają" - zaznaczył premier Hiszpanii.