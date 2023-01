Premier: Polska musi animować dyskusję o Ukrainie, bo Zachód jest już zmęczony

Musimy my, Polacy, mocno animować dyskusję o Ukrainie, o wolności, o tym, jak ważna jest walka z Rosją, bo Zachód jest już coraz bardziej zmęczony tym, co się tam dzieje - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Podczas czwartkowego tweet up-u szef rządu przyznał, że widzi w zachodnim świecie zmniejszenie zainteresowania wojną na Ukrainie.

"Musimy my, Polacy, mocno animować dyskusję o Ukrainie, o wolności, jak ważna jest - mówiąc wprost i brutalnie - walka z Rosją. Bo Zachód jest już coraz bardziej zmęczony tym, co się tam dzieje" - podkreślił Morawiecki.

Jego zdaniem, niezwykle ważne jest, by zachodnia opinia publiczna była świadoma, że "tu i teraz rozgrywa się przyszłość co najmniej Europy, jeśli nie świata". Premier zaznaczył, że jest to ogromne zadanie dla rządu, ale i wszystkich Polaków, aby "aktywnie wspierać opowieść o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą".

"Putin jest cierpliwy, Rosja jest cierpliwa, społeczeństwo tam jest zbudowane według zupełnie innych tkanek, niż nam się wydaje. Oni tam żyją z dumą odbudowy imperium. Społeczeństwo zachodnie, które nie jest takie cierpliwe może się za chwilę zmęczyć, nie chcieć posyłać broni, nie chcieć wspierać Ukrainy i może się to wszystko źle potoczyć" - powiedział Morawiecki.