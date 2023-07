Premier: Polska nie może pustoszeć w powiatach i gminach

Polska nie może pustoszeć w powiatach i gminach; naszym celem jest aby w Polsce żyło się jak w krajach zachodnich, ale bez popełnianych takich błędów jak w tych państwach - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Książu Wielkopolskim.

"Bardzo się cieszę jak rozwija się Poznań, (…) Wrocław, wszystkie duże miasta, ale Polska nie może pustoszeć, nie może być pustynią w powiatach, gminach w takich pięknych w miastach, w miejscowościach jak tutaj w powiecie śremskim, choćby w Książu Wielkopolskim" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że podstawowym celem obecnego rządu jest podniesienie poziomu życia w Polsce do takiego jak w krajach zachodnich, jednak bez popełniania ich błędów, które spowodowały spadek bezpieczeństwa obywateli.

"Naszym celem, podstawowym celem jest to, aby w Polsce żyło się mniej więcej tak jak na zachodzie, jak w bogatych krajach zachodu, gonimy je bardzo, szybko przyznają to nawet nasi przeciwnicy polityczni, ale dodam jeszcze, bez tych błędów, które tam się pojawiają, bez błędów polegających na tym, że spróbujcie wyjść o zmroku na przedmieściach Paryża czy Marsylii albo Sztokholmu na spacer" - powiedział premier.

"Mam znajomych rozsianych po różnych krajach Europy Zachodniej mówią mi, że w Polsce jest zdecydowanie najbezpieczniej a już szczególnie bezpieczniej niż we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Szwecji, a nawet Wielkiej Brytanii - i to jest nasz podstawowy cel. Niech nam nie mówią co mamy jeść, w co się ubierać, czym jeździć, jakimi samochodami, niech nam nie każą sprowadzać nielegalnych imigrantów - podkreślił.

Premier powiedział, że obecny rząd wie najlepiej, jaka polityka służy rozwojowi Polski, co pokazał ostatnio podczas wielkich kryzysów - i to działania rządu pomogły ocalić miejsca pracy, obronić Polskę przed falą bezrobocia, dzięki czemu wskaźnik obywateli pozostających bez pracy jest najniższy w Europie.