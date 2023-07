Premier: Polska potrzebuje dzisiaj pokoju i stabilności

Dotrzymujemy obietnic, bo szanujemy Polaków; dla nas jest to naturalne, ale wcześniej w polskiej polityce było zupełnie inaczej - wskazał w sobotę premier Mateusz Morawiecki na swoim profilu na Facebooku. Polska potrzebuje dzisiaj pokoju i stabilności - dodał.

"Co stałoby się z 500+, gdyby do władzy wrócił Donald Tusk i Platforma Obywatelska? Albo raczej Huśtawka Obywatelska!" - dodał. I kontynuował: "W sprawie 500+ zmienili poglądy co najmniej 500 razy. Byli przeciw, teraz są za. Chcieli zabierać, teraz chcą dawać szybciej niż ustawa przewiduje. Jeszcze do niedawna chcieli wpuszczać każdą ilość nielegalnych imigrantów, teraz sami się już plączą w swoich deklaracjach" - czytamy we wpisie.

Według premiera warto pamiętać o tym kontraście, "szczególnie teraz, kiedy po paru tygodniach na ekrany wrócił roll internetowy, jakim dzisiaj jest Donald Tusk". "Zacietrzewiony hejter manipulujący półprawdami i ewidentnymi kłamstwami w swoich pełnych nienawiści filmikach. Premier polskiej biedy, który rzucił pracę w Polsce dla wielkich pieniędzy za granicą - a Polakom zostawił głodowe emerytury i szalejące bezrobocie. Kłótnik, który dzisiaj wszędzie stara się zasiać nienawiść i wywołać wojnę" - wskazał premier.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska potrzebuje dzisiaj pokoju i stabilności.

"W ten sobotni wieczór odwiedziliśmy piknik rodzinny w gminie Skępe, gdzie odbywała się tak zwana bitwa regionów - konkursy Kół Gospodyń i innych stowarzyszeń. W czasach Platformy Obywatelskiej była tu prawdziwa bitwa regionów - walka o każdy grosz z wielkimi miastami, bo to tam kierowali wszystkie pieniądze" - zwrócił uwagę premier. Jak dodał, dzisiaj dzięki inwestycjom lokalnym powstają drogi, szpitale, szkoły, świetlice i remizy strażackie. "Możemy być dumni z takiej Polski" - podsumował.