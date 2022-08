Premier: Polska realizuje swój własny interes, nie ogląda się na nikogo

Polska realizuje swój własny interes, nie ogląda się na nikogo, nie będzie reagować na żadne tupanie nogą ze strony brukselskich biurokratów - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, pytany o zapowiedź układania stosunków z UE na nowo.

Szef rządu został zapytany na środowej konferencji prasowej o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o ułożeniu stosunków z UE na nowo.

Odpowiadając Morawiecki postanowił przywołać wypowiedź byłego premiera Leszka Millera, który komentując na antenie TVN24 w spór pomiędzy Warszawą a Brukselą ws. wypłaty środków z KPO stwierdził, że "Polska przypomina wrzeszczącego bachora, którego trzeba wystawić za drzwi i tak zostanie uczynione".

Morawiecki zarzucił Millerowi, że jest "postkomunistą nawykłym do tego, by zgadzać się we wszystkim z Rosją". Z kolei liberałom zarzucił, że są "przyzwyczajeni do zgadzania się ze wszystkim, co mówi Berlin czy Bruksela".

"I dla liberałów, i dla postkomunistów, czyli dla tej bardzo egzotycznej koalicji opozycyjnej mam komunikat: Polska realizuje dzisiaj swój własny interes, nie ogląda się na nikogo, nie będzie reagować na żadne tupanie nogą ze strony brukselskich biurokratów, tylko z godnością realizuje swoją politykę w najlepiej pojętym polskim interesie, do którego należy również reformowanie różnego rodzaju naszych instytucji" - oświadczył Morawiecki.

Zachęcał polityków opozycji do refleksji, że "swoje interesy realizuje się w sposób twardy, jednoznaczny, a nie przytakując temu, co kiedyś mówiła Moskwa, a dzisiaj z Zachodu jakieś większe, potężniejsze układy polityczne próbują nam narzucać".

Zapewnił, że Polska będzie swoje interesy realizowała twardo. "Jestem przekonany, że będziemy tutaj bardzo skuteczni" - stwierdził.