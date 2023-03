Premier: Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry zjednoczyły się ws. ochrony wewnętrznego rynku rolnego

Możemy się różnić, ale w sprawie ochrony naszego wewnętrznego rynku rolnego - krajowego i unijnego, Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry, zjednoczyły się - napisał premier Mateusz Morawiecki o wspólnym liście do szefowej KE ws. działań stabilizujących w obszarze rynków rolnych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Premier Morawiecki oraz szefowie rządów: Rumunii - Nicolae Ciuca, Bułgarii - Rumen Radew, Słowacji - Eduard Heger i Węgier - Viktor Orban w liście do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen domagają się interwencji ws. napływu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej.

"Walka o wspólne interesy w ramach UE wymaga konsekwencji, koordynacji i dobrej woli. Możemy się różnić, ale w sprawie ochrony naszego wewnętrznego rynku rolnego - krajowego i unijnego, Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry, zjednoczyły się" - podkreślił Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych. Dodał, że poświęcił tej kwestii bardzo wiele czasu w rozmowach z unijnymi przywódcami w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

Premier zaznaczył, że liderzy Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji zaapelowali do przewodniczącej Ursuli von der Leyen i całej Komisji Europejskiej o: uruchomienie dodatkowych źródeł finansowania w celu wsparcia producentów rolnych, którzy ponieśli straty; zakup ukraińskich nadwyżek zboża na cele humanitarne, tak, by trafiało ono do najbardziej potrzebujących, a nie na rynek wewnętrzny Unii, wprowadzenie automatycznego mechanizmu wsparcia dla rolników w regionach dotkniętych nadmiernym importem zboża z Ukrainy; wprowadzenie odpowiednich procedur, ceł i kontyngentów na przywóz towarów z Ukrainy, jeśli inne środki nie okażą się skuteczne.

"Wspierajmy Ukrainę, ale róbmy to mądrze i przede wszystkim stawiajmy interes krajowy i polskich rolników na pierwszym miejscu" - podkreślił Morawiecki.