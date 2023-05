Premier: Polska we współpracy z USA jest dostawcą bezpieczeństwa

Dzisiaj Polska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest już nie tylko odbiorcą bezpieczeństwa, ale także dostawcą - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Budujemy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie - podkreślił.

Podczas konferencji w Camp Kościuszko, premier wspomniał także o kolejnych dostawach broni. "Już wkrótce, w czerwcu, trafią dostawy Abramsów do Polski. Będą one rozlokowane w różnych miejscach Polski, właśnie po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, w szczególności zwiększyć bezpieczeństwo Polski" - zaznaczył.

Jak powiedział Morawiecki, bardzo spodobało mu się hasło 5. Garnizonu "It will be done". "To jest symbol sprawczości, sprawności i zdolności do wyegzekwowania tego, do czego razem się zobowiązujemy" - dodał. "Zobaczyłem znakomitą współpracę pomiędzy amerykańskim i polskim dowództwem, a także interoperacyjność, która jest podnoszona na coraz wyższy poziom we wszystkich rodzajach sił zbrojnych oraz wolę i determinację współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa" - zauważył premier.

"Warto powiedzieć, że dzisiaj Polska we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest już nie tylko odbiorcą - biorcą, jak to się mówi - bezpieczeństwa, ale także dostawcą. Budujemy jedną z najsilniejszych armii lądowych w Europie. Jesteśmy gotowi do przeznaczania do 4 proc. PKB na uzbrojenie, na rozbudowę naszych sił zbrojnych. Pokazujemy jednocześnie naszą determinację, ale też to, że w ślad za naszymi słowami idą nasze czyny. Przeznaczamy z budżetu ogromną pulę środków na bezpieczeństwo" - zaznaczył szef rządu.

"Czasami w filmach akcji bohaterowie zestrajają ze sobą zegarki, ponieważ działając w różnych miejscach, chcą być pewni, że o jednej porze przystąpią do akacji. My, choć jesteśmy w różnych strefach czasowych, mogę powiedzieć, że nie musimy dostrajać zegarków. Jesteśmy ze sobą doskonale zestrojeni. Działamy na jednej długości fali, jesteśmy razem nastawieni na budowę, umocnienie filarów bezpieczeństwa w Europie, a w szczególności w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Razem podziwiamy bohaterstwo żołnierzy Ukrainy, ale jednocześnie wraz z najsilniejszym sojuszem militarnym w historii świata, Polska ramię w ramię z armią Stanów Zjednoczonych zapewnia bezpieczeństwo tej części Europy. Jesteśmy z tego dumni" - podkreślił Mateusz Morawiecki.