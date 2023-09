Premier: pomysły PO na kampanię to generator memów z cenzurą

Pomysły PO na kampanię wyborczą to generator memów z cenzurą - stwierdził w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Chodzi o kampanię KO, w ramach której internauci mogli dopisywać, dla kogo prezes PiS jest zagrożeniem, możliwość wpisywania niektórych słów była jednak zablokowana.

Morawiecki odniósł się w transmisji na żywo na Facebooku do kampanii KO z wizerunkiem prezesa PiS i hasłem "ja jestem zagrożeniem". Za pomocą stworzonego przez sztab Koalicji Obywatelskiej "generatora memów" można było edytować grafikę i dopisywać, dla kogo Jarosław Kaczyński jest największym zagrożeniem. Możliwość wpisywania niektórych słów była jednak zablokowana. Pojawiły się też memy uderzające bardziej w PO, niż w PiS. Ostatecznie zablokowano możliwość ich generowania i obecnie na stronie jestemzagrozeniem.pl można pobrać jedynie grafikę.

"Jakie są pomysły Platformy Obywatelskiej? Najnowszy to generator memów z cenzurą. Cenzura już dawno minęła w czasach PRL, ale PO zostało to pewnie we krwi" - powiedział premier w transmisji na FB.

"Zrobili taki generator z podobizną prezesa Jarosława Kaczyńskiego w roli głównej, ale coś chyba poszło nie po ich myśli" - dodał szef rządu.

Podał przykłady kilku uzupełnień, które wprowadzili internauci: "Jarosław Kaczyński jest zagrożeniem dla wyzysku 5 zł pracy za godzinę, dla przyjaciół Putina, dla Szwabów, przyjaźni Tuska z Putinem, dla nadzwyczajnej kasty" - wymienił.

Zauważył, że brakowało memów, że Jarosław Kaczyński jest zagrożeniem dla Tuska. "Dlaczego? Bo na tego typu wpisy z góry założyli cenzurę. Taka odpowiedź była blokowana. To jest wolność słowa made by Platforma Obywatelska" - stwierdził premier. Podkreślił, że prezes Pis od lat jest zagrożeniem dla obcych interesów i wrogów Polski.

