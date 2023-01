Premier: Ponad 5 mld zł przeznaczonych wyłącznie na Narodową Strategię Onkologiczną

Ponad 5 mld zł przeznaczonych tylko i wyłącznie na Narodową Strategię Onkologiczną. Wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów to także mniejsze obciążenie służby zdrowia. Nasz cel to Polska, w której nowotwory są wykrywane jak najwcześniej – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

"Krajowa Sieć Onkologiczna to jest element naszego inwestowania w służbę zdrowia, a poziom tego inwestowania jest absolutnie bez precedensu. Bijemy naszych poprzedników (poprzedni rząd - PAP) na głowę" - powiedział podczas konferencji prasowej szef rządu.

"Dzisiaj, w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej, spinamy wszystkie elementy razem po to, aby jak najlepiej zaangażowany był ten 10-letni budżet na leczenie nowotworów" - dodał.

Zaznaczył, że ponad 5 mld zł zostanie przeznaczonych tylko i wyłącznie na Narodową Strategię Onkologiczną. "Oczywiście nie są to wszystkie wydatki na onkologię" - podkreślił.

"Wczesne wykrywanie i wczesne leczenie to także mniejsze obciążenie służby zdrowia. Wiadomo, że w tym wszystkim co robimy (...), najważniejszy jest człowiek, najważniejszy jest pacjent i jego rodzina" - mówił.

"Ale też wiemy, że im więcej pieniędzy będziemy mogli zaoszczędzić na różnych etapach leczenia nowotworów, tym więcej będziemy mogli przeznaczyć na leczenie tych najbardziej istotnych, wczesnych etapów leczenia nowotworów" - dodał.

Zapewnił, że reforma leczenia onkologicznego to jeden z kroków rządu, aby Polacy byli lepiej i skuteczniej leczeni.

"Nasz cel to Polska, w której nowotwory są wykrywane jak najwcześniej, a pacjenci leczeni są skutecznie i komfortowo" - powiedział.

"Chcemy, aby każdy pacjent onkologiczny był spokojny, że diagnoza na najwcześniejszym etapie oznacza jak najwyższe szanse wyleczenia z tej straszliwej choroby, a nie oznacza zakończenia życia. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby jak najszybciej wdrażać kolejne etapy tego wielkiego programu Narodowa Strategia Onkologiczna i Krajowa Sieć Onkologiczna" - podsumował.