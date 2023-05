Premier: poprzez inwestycje poprawiliśmy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wielomiliardowe inwestycje w bezpieczeństwo drogowe sprawiły, że w ostatnich latach znaleźliśmy się w gronie państw europejskich, które najmocniej poprawiły bezpieczeństwo w ruchu drogowym - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

W sobotę w Olecku (woj. warmińsko-mazurskie) podczas konferencji prasowej - w dniu Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - premier Morawiecki podkreślił, że od 2015 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Jak zauważył, liczba śmiertelnych wypadków drogowych zmalała w zeszłym roku do 1896 (w 2015 r. wynosiła ona ok. 3000). "O ponad 1/3 poprawiliśmy ten jakże ważny, charakterystyczny parametr" - zauważył.

"Należymy do tych państw, które w ostatnim roku, w ostatnich kilku latach, (...) najbardziej poprawiły bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie. To powód do dumy. I to nie wzięło się z niczego. To wzięło się także z ogromnych inwestycji" - powiedział.

Premier podkreślił, że wielomiliardowe inwestycje w bezpieczeństwo nie byłyby możliwe, gdyby nie uszczelnienie budżetu oraz walka z mafiami VAT-owskimi. Morawiecki przypomniał, że w czasach rządów PO-PSL przychody budżetowe z tytułu podatków od korporacji międzynarodowych utrzymywały się na poziomie ok. 33 mld zł rocznie. "W tym roku będzie to blisko 90 mld zł" - podkreślił.

"Po ośmiu latach rządów Platformy Obywatelskiej niewielki wzrost, po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości prawie trzykrotny wzrost. Jest różnica? Jest. Właśnie stąd bierzemy środki na politykę poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na inwestycje w drogi gminne, powiatowe i wiele innych inwestycji" - powiedział Morawiecki.