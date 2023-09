Premier: powrót Tuska, to powrót "Polski na zeszyt"; nie chcemy tego

Powrót Donalda Tuska, to powrót "Polski na zeszyt". Nie chcemy tego powrotu "Polski na zeszyt" - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że wybory i stawka tych wyborów jest ogromna.

Premier ogłosił w środę na konferencji prasowej rozpoczęcie akcji 10 mln ulotek, pakietów informacyjnych, które działacze PiS chcą rozdać w tysiącach miejscowości.

"Myślę, że wszyscy nasi rodacy, jak zastanowią się i pomyślą tak głębiej, to zrozumieją doskonale, jak życie się zmieniło - powrót Tuska, to powrót +Polski na zeszyt+. Nie chcemy tego powrotu +Polski na zeszyt+" - podkreślił premier.

Dodał, że poprzez ich akcję chcą przypomnieć, "jak wyglądała praca za Tuska, praca po 4, 5 zł za godzinę". "Nawet wczoraj w Otwocku słyszałem po 5,5 zł za godzinę panie premierze" - powiedział szef rządu.

"Chcemy przypomnieć o tym, jak wyglądała praca do 67. roku życia. Chcemy przypomnieć o tym, jak wyglądał plan Tuska i Merkel wpuszczania nielegalnych migrantów masowo do Polski, co potwierdzała w swoich słowach premier (Ewa) Kopacz, ówczesny rzecznik Cezary Tomczyk, Rafał Trzaskowski, który pracował wtedy w rządzie. Chcemy przypomnieć o stosunku do Rosji" - mówił Morawiecki.

Zaznaczył, że "te wybory i stawka tych wyborów jest ogromna". "Ogromna jest również stawka referendum" - oświadczył szef rządu.