Premier: praprzyczyna naszych sukcesów to naprawa finansów publicznych

Praprzyczyną wszystkich naszych sukcesów - polityki społecznej, ratowania miejsc pracy, nowych dróg, wyposażenia armii, kupowanego za granicą i produkowanego w Polsce - jest naprawa finansów publicznych - mówił w sobotę w Jaśle (woj, podkarpackie) premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas spotkania z mieszkańcami, premier mówił m.in. o źródłach finansowana programów społecznych.

"Praprzyczyna wszystkich naszych sukcesów - polityki społecznej, ratowania miejsc pracy, nowych dróg powiatowych i gminnych, wyposażenia armii, kupowanego za granicą i produkowanego w Polsce - jest jedna, to naprawa finansów publicznych. Naprawione finanse publiczne stworzyły nam bazę do tego, że mamy pieniądze na 13. i 14. emeryturę, na 500 plus, na całą politykę społeczną, to 85 mld zł rocznie" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że w ostatnich latach najpierw mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa, potem z kryzysem na granicy z Białorusią, następnie "wielki kryzys inflacyjny, energetyczny" i wojna w Ukrainie. "I przetrwaliśmy wszystkie te wielkie kryzysowe fale i powieźliśmy Polskę do czasu, kiedy widzę już wyraźnie światełka nadziei w gospodarce i malejącej inflacji, bo walczymy z tą inflacją" - powiedział Morawiecki.

"Pomimo tego wielkiego kryzysu obniżyliśmy do najniższych poziomów w historii III Rzeczpospolitej podatek PIT, do 12 proc., a kwota wolna (od podatku) 30 tys. zł, czyli emerytura i praca do 2,5 tys. zł bez podatku" - mówił Morawiecki.

Oprócz tego - jak dodał - rząd PiS obniżył VAT na podstawowe artykuły żywnościowe, na paliwo, na ciepło, na gaz, na prąd. "I pomimo tych wszystkich działań, także dodatków osłonowych (...) także zamrożonych cen energii (...) mamy niższy deficyt budżetowy niż planowaliśmy - 12 mld zł zamiast prawie 30 mld zł. Tak zarządza finansami PiS" - powiedział Morawiecki.

Mówił, że "rząd PO dawał przyzwolenie" na to, aby pieniądze były w "kieszeniach mafii paliwowych, cwaniaków różnych, łajdaków". Morawiecki mówił, że różne branże - stalowa, elektroniczna, węglowa - zwracały się bezskutecznie do premiera i ministra finansów za czasów rządów PO o podjęcie jakiś działań.