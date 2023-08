Premier: Prawdziwa polityka solidarnościowa jest wtedy, kiedy dzielimy się owocami wzrostu z najsłabszymi

Prawdziwa polityka solidarnościowa jest wtedy, kiedy dzielimy się owocami wzrostu z najsłabszymi – mówił w czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki. Zarzucił jednocześnie politycznym oponentom, że swoimi działaniami nie wypełniali "dziedzictwa Solidarności".

Morawiecki, w opublikowanej w czwartek wieczorem transmisji live na Facebooku, odniósł się do obchodzonego 31 sierpnia Dnia Solidarności i Wolności, święta obchodzonego w rocznicę Porozumień Sierpniowych. W tym kontekście zwrócił uwagę na politykę społeczną prowadzoną przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

"Prawdziwa polityka solidarnościowa jest wtedy, kiedy dzielimy się owocami wzrostu w taki sposób, żeby ci, którzy są słabsi w społeczeństwie, również mogli żyć na jak najbardziej przyzwoitym poziomie. Żeby zapewnić równy start także tym, którzy mieszkają gdzieś daleko od wielkich centrów i daleko od wielkich tras" - wyjaśnił premier.

Krytykował w tym kontekście politycznych oponentów i pytał, czy "każda władza wypełniała dziedzictwo Solidarności swoimi działaniami". "Szczerze wątpię" - ocenił. "Zobaczcie, co robili liberałowie w odniesieniu do polityki społecznej, do minimalnej stawki godzinowej, do minimalnej płacy miesięcznej, albo do polityki społecznej wobec seniorów".

"Mamy w ich obozie pana Leszka Millera, czyli członka biura politycznego Komitetu Centralnego PZPR, partii komunistycznej. Jest tam pan (Włodzimierz) Cimoszewicz, były premier, także działacz komunistyczny, czyli taki, który w latach 80. wierzył w komunizm, nie chciał wolnej Polski, ponieważ służył władzy komunistycznej. Wreszcie trzecia osoba, pan (Bogusław) Wołoszański, o którym prezes IPN mówi, że był po prostu szpiegiem komunistycznego wywiadu" - wyliczył Morawiecki.