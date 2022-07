Premier: prawdziwy program PO to zlikwidować naszą politykę społeczną

Prawdziwy program PO to zlikwidować naszą politykę społeczną, wrócić do tego, co było, czyli prawa dżungli, ubóstwa i chaosu. Nie pozwolimy na to - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Rypina (woj. kujawsko-pomorskie).

Morawiecki rozpoczął swoje wystąpienie od - jak powiedział - "czegoś bardzo niepokojącego, co mocno nim wstrząsnęło".

"W internecie przejrzałem sobie relację ze spotkania pana Donalda Tuska z wyborcami i działaczami PO i podczas tego spotkania padł bardzo charakterystyczny głos, jednoznaczne stanowisko: my, członkowie PO - mówił jeden pan - jeden pan mówił, że ma nadzieję na to, że PO, gdyby wróciła, nie daj Boże, do władzy, to odbierze 500 plus, odbierze 13. i 14. emeryturę, że zrezygnują z całej naszej polityki społecznej, będą zabierać, likwidować, położą na tym wszystkim łapę" - powiedział premier. Jak dodał Morawiecki, "kiedy on to mówił na sali, wśród członków PO, była owacja".

"Tak jest. Granda. Ale uważajmy, (...) bo to jest prawdziwy program PO: zlikwidować naszą politykę społeczną. Oni chcą powrotu do tego, jak było. (...) A jak było? Stara bieda, prawo dżungli, ubóstwo i chaos. Nie pozwolimy na to" - powiedział szef rządu.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wziął udział w sobotę w Szczecinie w spotkaniu z młodymi "Meet Up Nowa Generacja" Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący Platformy powiedział m.in., że do wyborów PO będzie miała przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy. "Tylko odpowiedzialna władza, tylko tacy ludzie jak my są w stanie uratować 500 plus" - przekonywał także Tusk.

W sobotę po południu wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker umieścił na Twitterze wpis, w którym napisał: "Członek PO do Tuska: +Mam nadzieję, że zabierzecie 500plus i 14 emeryturę, że przestaniemy dokładać te pieniądze. Za pana rządów nic nie dopłacaliście, a dawaliśmy sobie radę - uczciwą, normalną pracą. Chciałbym, żeby polityka ciepłej wody w kranie wróciła+".

Polityk PiS dołączył do wpisu nagranie, na którym widać mężczyznę zwracającego się do Tuska podczas spotkania w Szczecinie, który mówi szefowi PO, że pobiera 500 plus, a jego tata - 14. emeryturę. "Ja się nie boję, że Platforma to zabierze. Ja mam nadzieję, że to zabierzecie. I przestaniemy dokładać kolejne pieniądze do ludzi, którzy będą coś pobierać" - stwierdził uczestnik spotkania.

"Panie premierze, ja mam pytanie - jako członek partii - kiedy przestaniemy z komunistami licytować się na socjalizm i na to, co będziemy więcej dokładać, dopłacać, finansować, itd. Ponieważ pamiętam pana rządy i wtedy nic nie dopłacaliście, ale dawaliśmy sobie radę. Uczciwą, normalną pracą dawaliśmy sobie radę" - kontynuował mężczyzna. "Nikt nam nie dokładał, nie dopłacał itd. i tego bym chciał, żeby to wróciło, normalna polityka ciepłej wody w kranie, bo dawaliśmy sobie za pana radę. I było super" - stwierdził.

Wpis Szefernakera wraz z udostępnionym przez wiceszefa MSWiA fragmentem nagrania ze spotkania Tuska z młodymi w Szczecinie udostępnił w sobotę po południu również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opatrzył wpis i nagranie słowami: "Wnioski wyciągnijcie sami…".