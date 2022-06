Premier: prawie na całym świecie mamy do czynienia z presją inflacyjną

Prawie na całym świecie mamy do czynienia z ogromną presją inflacyjną, która zależy od cen surowców energetycznych, a te są powiązane z wojną na Ukrainie i polityką Rosji - powiedział premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej Naradzie Ambasadorów RP.

"Prawie na całym świecie mamy do czynienia z ogromną presją inflacyjną, jest ona bezpośrednio zależna od cen surowców energetycznych, a te są zależne od wojny na Ukrainie i od polityki Rosji" - stwierdził szef rządu.

Morawiecki przypomniał, że ceny surowców energetycznych wzrosły już w ubiegłym roku, a powodem tego była polityka prowadzona przez Rosję.

Zwrócił uwagę, że obecnie Rosja posuwa się do ograniczenia dostaw gazu do Włoch, Niemiec po to, żeby wywołać jeszcze większy chaos na rynku gazu.

Premier powiedział też, że wojna w Ukrainie wywołała efekt domina na świecie i doprowadziła do zagrożenia jakim może być klęska głodu w niektórych państwach świata.

"Jak jeżdżę do Brukseli to tematem numer jeden, oczywiście cały czas jest Ukraina, ale jeszcze ważniejszym tematem od Ukrainy dla państw Europy Zachodniej i Południowej jest kwestia potencjalnego głodu. Głodu wywołanego właśnie w sztuczny sposób przez Putina poprzez blokadę portów czarnomorskich, ale także palenie zbóż, zaminowanie pól" - powiedział premier Morawiecki.