Premier: Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa

Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa! Platforma Obywatelska to partia kłamców! - napisał w czwartek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Premier zamieścił również grafikę na której przedstawione zrealizowane obietnice Prawa i Sprawiedliwości oraz złamane obietnice Platformy Obywatelskiej.

Wśród zrealizowanych obietnic PiS wymieniono 13 i 14 emeryturę, uszczelnienie VAT i naprawę finansów publicznych, 0 proc. PIT dla młodych, rodzin 4 plus i seniorów, bezpłatne leki dla osób 75 plus i 65 plus.

Wskazano również na zabezpieczenie dostaw węgla na zimę 2022/23, Fundusz Budowy Dróg Lokalnych, domy do 70 m2 bez pozwolenia, niższe stawki CIT dla mikro- i małych przedsiębiorców, Konstytucję Biznesu, zmniejszenie bezrobocia, a także podniesienie limitu w ryczałcie do 2 mln euro.

Kolejnymi zrealizowanymi obietnicami PiS była cyfryzacja i budowa e-państwa, ulgi i ułatwienia dla rodzin wielodzietnych, przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia, budowa Via Carpatia i Via Baltica, zmniejszenie korupcji. Jak zauważono na grafice, liczba tych przestępstw spadła o 50 proc.

Zwrócono uwagę na wzmocnienie sojuszu z USA, zwiększenie możliwości pracy zdalnej i elastycznych form zatrudnienia, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, utworzenie sieci badawczej im. Łukasiewicza, podniesienie pensji minimalnej, przywracanie posterunków policji, wzmocnienie polskiej armii i ochrony polskich granic, a także tarczę finansową dla firm w czasie pandemii COVID-19.

Z drugiej strony, na infografice wskazano na złamane obietnice PO. Wskazano, że PO obiecało 3 x 15 (PIT, CIT, VAT), natomiast podniesiono Polakom VAT. Donald Tusk miał obiecać, że nie wybiera się do Brukseli. Ostatecznie wyjechał.

Nie zrealizowano zniesienia wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych (zapowiedziane w expose w 2011 r.) oraz ograniczenia wzrostu długu publicznego (expose w 2007 r.). "Dług wzrósł skokowo" - oceniono na grafice.

Zwrócono uwagę, że choć PO obiecało prąd z elektrowni jądrowej w 2020 roku, to nawet nie wybrano lokalizacji. Według grafiki złamano również obietnicę dotyczącą gwarantowanych miejsc w przedszkolu w mieści i na wsi, jednak przedszkola nie powstały. Zamiast tego wysłano dzieci wcześniej do szkoły.

Obiecano również zmniejszenie korupcji, jednak - jak napisano w infografice - "za czasów Tuska korupcja się rozrosła".

Na grafice wskazano, że w expose z 2011 roku zapowiedziano podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. "Tej jednej obietnicy dotrzymali" - zaznaczono.