Premier: proces walki z brutalną rosyjską machiną wojenną nie jest procesem bezkosztowym

Proces walki z brutalną rosyjską, postsowiecką machiną wojenną nie jest procesem bezkosztowym - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do informacji o możliwych pierwszych odwołaniach w sprawie umieszczenia na tzw. liście sankcyjnej.

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji w Świerczach (woj. mazowieckie) był pytany m.in. o sposób weryfikacji firm, które znalazły się na polskiej liście sankcyjnej oraz o to, jak będzie wyglądała procedura odwoławcza.

Jako przykład firmy, która zamierza się odwołać w kwestii wpisu na listę, jeden z dziennikarzy podał szwajcarską firmę Medmix Poland Sp. z o.o., która posiada zakład produkcyjny pod Wrocławiem. Spółka - jak zaznaczono podczas konferencji - miała zwracać uwagę, że aktywa rosyjskiego oligarchy zostały zamrożone już kilka lat temu, a ona sama przekazała ponad milion zł na pomoc Ukrainie.

"Weryfikacja wszystkich firm, które pojawiły się na liście sankcyjnej odbywała się w sposób stosunkowo prosty, tzn. sprawdzaliśmy, czy osoby, które są oligarchami - które są na liście sankcyjnej Unii Europejskiej bądź Stanów Zjednoczonych - są właścicielami tych firm i jeżeli były przynajmniej częściowo właścicielami tych firm, albo miały te osoby również możliwość kontrolowania tych firm, to te firmy znalazły się na liście sankcyjnej" - mówił premier.

Dodał, że istnieje procedura odwoławcza. "Być może zdarzyło się tak, że one były do całkiem niedawna - te osoby z listy sankcyjnej, czyli oligarchowie rosyjscy - posiadaczami tych firm, ale już dzisiaj nie są, więc w takiej sytuacji, poprzez procedurę odwoławczą można zastanowić się nad każdym z takich przypadków" - zaznaczył.

"Ale też nie oszukujmy się. Proces walki o powrót do normalności, proces walki z brutalną rosyjską, postsowiecką machiną wojenna to nie jest proces bezkosztowy. Zdarzają się takie przypadki, gdzie było w miarę normalnie, albo całkiem normalnie funkcjonujące przedsiębiorstwo, ale jednak okazywało się, że z tyłu właścicielem był oligarcha rosyjski i właśnie dlatego trzeba było zareagować. Właśnie dlatego wprowadziliśmy te zdecydowane zasady, aby walczyć z rosyjskimi oligarchami i ich wpływami tam, gdzie tylko Polska jest w stanie to uczynić" - podkreślił Morawiecki.

Lista sankcyjna została opublikowana w kwietniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Jej utworzenie umożliwiła ustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Polska lista sankcyjna jest uzupełnieniem listy unijnej i odnosi się do oligarchów i podmiotów rosyjskich prowadzących realne interesy na terenie naszego kraju.