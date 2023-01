Premier: projekt zmian w Kodeksie wyborczym zwiększa transparentność

Projekt zmian w Kodeksie wyborczym zakłada szereg mechanizmów zwiększających transparentność. Są tam również zmiany, które zwiększają szanse na większą frekwencję – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu w sobotniej rozmowie w radiu RMF FM został zapytany o przyczyny obaw Polaków o możliwość sfałszowania jesiennych wyborów parlamentarnych. Takiego zdania było 47 proc. respondentów w sondażu zrobionym dla radia RMF FM i "Gazety Prawnej".

"Pokazuje to głęboki podział w polskim społeczeństwie i brak zaufania, dlatego chcemy zwiększyć możliwości uczestnictwa w wyborach mężów zaufania" - powiedział premier Morawiecki "Chcemy zapłacić również za to, aby jak najwięcej ludzi patrzyło na ręce tym, którzy liczą głosy w komisjach wyborczych" - dodał.

"Ja jestem zwolennikiem maksymalnej transparentności. Nawet kamer w lokalach wyborczych" - oświadczył szef rządu. Zwrócił uwagę, że "kamery są przed lokalami wyborczymi, więc - jak ocenił - "nie ma się co obawiać o ustawę o ochronie danych osobowych".

"Żeby nie było najmniejszych wątpliwości dla kogokolwiek, również naszych oponentów, to zachęcam, żeby przyjrzeć się ustawie, że wdrażamy tam szereg mechanizmów zwiększających transparentność, zwiększających święto demokracji poprzez frekwencję" - wskazał premier.

Zwrócił uwagę, że "kiedy Platforma Obywatelska w styczniu 2011 r. wprowadziła kompletnie nowe okręgi wyborcze, np. do Senatu, to wszystko było dobrze, natomiast jak my zwiększamy transparentność - poprawiając tym samym, jakość demokracji, to komentatorzy mają jakieś zastrzeżenia".

Zastrzegł, że "to są zmiany, które zwiększają szanse na frekwencję".

Jak zaznaczył, "demokracja polega na tym, że jak najwięcej ludzi uczestniczy w wyborach". "Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi uczestniczyło w wyborach".

Pod koniec grudnia posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Według autorów rozwiązania mają wpłynąć na zwiększenie frekwencji w wyborach przeprowadzanych na terytorium RP. Zakładają m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Przewiduje ponadto m.in. bezpłatne przewozy dla wyborców w gminach bez publicznego transportu, a także zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji.

Zdaniem opozycji rozwiązania zawarte w projekcie mogą sprzyjać manipulacjom i gmatwać procedurę wyborczą.