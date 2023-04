Premier: projekty w ramach KPO nie są zagrożone, w większości się rozpoczynają

Projekty ujęte w ramach Krajowego Planu Odbudowy są na różnych etapach, ale w większości się rozpoczynają. Nie są zagrożone. Poprosiłem Polski Fundusz Rozwoju o skonstruowanie odpowiednich linii finansowo-kredytowych pod ich realizację - powiedział w środę w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu odwiedził Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy w Gliwicach (woj. śląskie). Podczas konferencji prasowej pytany był, kiedy do Polski trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Premier podkreślił, że projekty ujęte w ramach KPO są obecnie na różnych etapach, w większości się rozpoczynają. "Uczestniczyłem w wielu naradach z resortami, które przedstawiały te projekty i dlatego poprosiłem Polski Fundusz Rozwoju o skonstruowanie odpowiednich linii finansowo-kredytowych pod realizację tych projektów. A więc te projekty są niezagrożone, one są realizowane" - zapewnił Morawiecki.

Wyraził również nadzieję, że środki z KPO zostaną przekazane Polsce "po zatwierdzeniu - jeśli taka będzie decyzja oczywiście Trybunału Konstytucyjnego" - nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef rządu przypomniał, że nowela została odesłana do TK przez prezydenta Andrzeja Dudę, a rozprawa w tej sprawie ma się odbyć pod koniec maja. "Po tej dacie będziemy wiedzieli, w jaki sposób jest zakończony ostatecznie proces legislacyjny w Polsce" - podkreślił premier.

Jak dodał, otrzymał "pozytywne sygnały" od ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka po jego rozmowach z odpowiednikami w Brukseli. "Ale ja wolę zachować zdrowy sceptycyzm. Dopóki nie zobaczę pozytywnie zakończonego tego sporu, dopóty nie uwierzę, że rzeczywiście wchodzimy w nowe koleiny bardziej pozytywnego rozwoju relacji z niektórymi urzędnikami KE. Jestem umiarkowanie dobrej myśli, ale z zachowaniem dozy sceptycyzmu" - zaznaczył Morawiecki.

Pod koniec marca wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk informował, że - w ramach prefinansowania inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy - wypłaconych zostało już ok. 400 mln zł, a w najbliższym czasie będzie to ponad 1 mld złotych.

KE na początku czerwca ub. r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Na początku roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która - według PiS - ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Przewiduje ona m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać NSA, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

W lutym tego roku wniosek o zbadanie zgodności noweli z konstytucją skierował do TK - w trybie kontroli prewencyjnej - prezydent Andrzej Duda. W skierowanym do TK wniosku prezydent zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. Trybunał Konstytucyjny na 30 maja wyznaczył termin rozprawy ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

W połowie kwietnia minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że - przy optymistycznym założeniu, że Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jest zgodna z konstytucją - pozyskanie środków z KPO jest możliwe pewnie pod koniec wakacji.