Premier: propaganda, którą Putin kieruje w stronę Polski i Europy ma bardzo szeroki zasięg

Propaganda, którą prezydent Rosji Władimir Putin kieruje w stronę Polski i Europy ma bardzo szeroki zasięg; uważajmy na to, strzeżmy się, blokujmy tego typu działania, działajmy solidarnie - apelował w sobotę w Niemcach (woj. lubelskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier został zapytany na konferencji prasowej w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o to, jak polski rząd próbuje sobie radzić z dezinformacją, z fake newsami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej.

Szef rządu podkreślił, że propaganda, którą prezydent Rosji Władimir Putin kieruje w stronę Polski i Europy ma bardzo szeroki zasięg. "Szereg kont, które nastawione były do niedawna na zniechęcanie ludzi do szczepienia - to taki tylko przykład, nie twierdzę oczywiście, że wszystkie takie konta były pod auspicjami rosyjskimi - ale bardzo wiele z tych kont natychmiast przestawiło swoją wajchę na działania w kierunku antyukraińskim, antypolskim, antyeuropejskim i prorosyjskim" - powiedział.

"To bardzo charakterystyczne, jak działa propaganda Putina tutaj w Polsce. Mają dziesiątki tysięcy kont. O kilkaset razy wzrosła liczba, tak zwanych fake newsów, czyli fałszywych nieprawdziwych informacji, które są sączone do różnych mediów i do różnych kont na różne grupy w mediach społecznościowych" - zaznaczył premier.

Jak mówił, "to pokazuje ich determinację, to pokazuje ogromne środki, grupy hakerskie rosyjskie, które są zaangażowane w atakach na media, w atakach na instytucje publiczne, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe". "Strzeżmy się tego szanowni państwo, miejmy świadomość, że jest to wielka zorganizowana machina" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

I - jak dodał - "Rosjanie niestety, jak wcześniej sowieci, w tej propagandzie, w tym fałszu, w tym kłamstwie są sprawni". "Uważajmy na to. Strzeżmy się, blokujmy tego typu działania, działajmy solidarnie" - apelował szef rządu.