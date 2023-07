Premier: proszę, aby rozliczać nas ze wszystkich naszych obietnic

Proszę, aby rozliczać nas ze wszystkich naszych obietnic – zaapelował premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Kościerzyny.

Jeden z mężczyzn obecnych na spotkaniu zapytał szefa rządu, czy "cały czas stosuje swoja zasadę, że ludzi trzeba słuchać, obiecać im to, czego oni oczekują, a potem się z tych obietnic wycofywać i czy ludzie mają pracować za miskę ryżu?"

"Zdaje się, że to zwolennicy partii, której pan sekunduje mówili, że dwa razy obiecać, to jak dotrzymać. (…) a was, szanowni państwo, wręcz proszę, aby rozliczać nas ze wszystkich naszych obietnic, żeby patrzeć na te wszystkie drogi z godłem i flagą białoczerwoną, bo one są z polskiego budżetu" - odpowiedział.

Zwracając się do uczestnika spotkania Morawiecki dodał: "Mówił pan coś o pracy za niewielkie pieniądze, to ja przypomnę: w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, to za ile się pracowało za godzinę? 2, 3, 4 złote za godzinę, takie były oferty płacy".

Premier zwrócił uwagę, że za rządów PO płaca minimalna wynosiła 1750 zł. "Teraz płaca minimalna jest więcej, niż podwojona. Podatki obniżone dla osób indywidualnych. A co zrobił Tusk? Podniósł składkę na ZUS dla pracodawców. Jakoś pracodawcy czasami nie chcą o tym pamiętać, że ZUS jest dziś w takiej wysokości, bo to oni podnieśli składkę" - oznajmił.